Como registrar o seu estado emocional no app Diário

Desde o iOS/iPadOS 17 e o watchOS 10, a Apple permite que você registre o seu estado emocional de uma maneira bem fácil pelo aplicativo Saúde (Health) do iPhone e pelo Atenção Plena (Mindfullness) do Apple Watch.

Agora, com o iOS 18, tornou-se possível registrar isso também por outro app nativo, o Diário (Journal). Veja como é simples fazer isso nas suas entradas dele! 📔

Com o app Diário aberto, comece a escrever uma nova entrada. Em seguida, toque no ícone do estado emocional (o último, da esquerda para a direita, acima do teclado).

Permita o acesso ao app Saúde e, depois, use o controle deslizante para adicionar como você está se sentindo no momento.

Ao todo, você pode escolher entre:

Muito Desagradável

Desagradável

Levemente Desagradável

Neutro

Levemente Agradável

Agradável

Muito Agradável

Bacana, não? 🙂