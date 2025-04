iPad mini com chip A17 Pro pouco se difere do seu antecessor

Após pouco mais de três anos, a Apple revelou hoje a mais nova geração do iPad mini, a menor versão do seu tablet. Diferentemente do que muitos gostariam, porém, o novo modelo não trouxe mudanças em termos de design, limitando-se a incluir novidades/melhorias internas.

Portanto, vamos conferir abaixo quais são as semelhanças e as diferenças entre o iPad mini de sexta geração e o iPad mini (A17 Pro).

Design e dimensões

Como dissemos, as mudanças externas são praticamente inexistentes, exceto por uma nova opção de cor. Nesse sentido, o novo iPad mini, assim como o modelo anterior, compartilham o mesmo design — tanto é que as dimensões são idênticas:

Dimensões iPad mini de sexta geração iPad mini (A17 Pro) Altura 195,4mm 195,4mm Largura 134,8mm 134,8mm Espessura 6,3mm 6,3mm Peso (Wi-Fi) 293 gramas 293 gramas Peso (Wi‑Fi + Cellular) 297 gramas 297 gramas

Já com relação às cores, a única diferença é a substituição da cor rosa por uma nova, azul. Fora isso, os demais tons são os mesmos entre ambas as gerações: cinza-espacial, roxo e estelar.

Display e Apple Pencil

Aqui, as características entre ambos os modelos também são praticamente idênticas. Ou seja, temos a mesma tela Liquid Retina de 8,3 polegadas — a qual é retroiluminada por LED com tecnologia IPS e possui resolução de 2266×1488 pixels a 326 pixels por polegada.

Outras características da tela compartilhadas pelas gerações incluem:

Brilho máximo de 500 nits (SDR );

Revestimento resistente a impressões digitais e oleosidade;

Tela totalmente laminada;

Revestimento antirreflexo;

Ampla tonalidade de cores (P3);

True Tone;

Uma diferença, em termos de display, entre os dois modelos está relacionado com o suporte ao recurso Cursor do Apple Pencil, o qual está disponível apenas no iPad mini mais recente — graças à compatibilidade com o Apple Pencil Pro, coisa que o modelo anterior não possuía. Ambos, entretanto, são compatíveis com o Apple Pencil (USB-C).

Chip e Apple Intelligence

Como podemos imaginar, é no processador que está a diferença mais crucial entre as gerações. Isso porque o novo modelo é equipado com o chip A17 Pro, o mesmo dos iPhones 15 Pro/15 Pro Max, enquanto o iPad mini de 6ª geração é alimentado pelo A15 Bionic, dos iPhones 13.

Essas são as especificações de ambos os chips:

A15 Bionic A17 Pro CPU 6 núcleos (2 de desempenho e 4 de eficiência) 6 núcleos (2 de desempenho e 4 de eficiência) GPU 5 núcleos 5 núcleos Neural Engine 16 núcleos 16 núcleos

Por conta desse upgrade, a Apple afirma que há um aumento de 30% no desempenho da CPU e de 25% na GPU — a qual também se beneficia de tecnologias como ray tracing acelerado por hardware, Dynamic Caching e mesh shading acelerado por hardware, recursos que aprimorarão a jogabilidade.

O Neural Engine do A17 Pro também viabiliza a Apple Intelligence, IA da companhia que oferecerá uma série de recursos baseados em textos, imagens e que também aprimorará a Siri. Devido a esse suporte, é possível dizer que o novo iPad mini também possui 8GB de memória — enquanto o modelo anterior possuía somente 4GB.

Câmeras

As especificações das câmeras de ambos os modelos não se diferem. Ou seja, tanto o modelo de 2021 quanto o deste ano possuem uma única câmera grande-angular de 12 megapixels na traseira. Esse sensor tem uma abertura ƒ/1.8, bem como um zoom digital de 5x e um flash True Tone.

Assim, ambos são capazes de gravar vídeos em 4K a 60 quadros por segundo, bem como em 1080p a 240qps em câmera lenta, oferecendo também zoom digital de até 3x, estabilização de vídeo cinematográfica, foco automático contínuo e gravação em time lapse.

A diferença está quando se trata de HDR , uma vez que o iPad mini de sexta geração é compatível com o Smart HDR 3, enquanto o novo modelo possui suporte ao Smart HDR 4.

Com relação à câmera frontal, ambos também têm um sensor ultra-angular de 12MP com abertura ƒ/2.4 que é capaz de gravar vídeos em 1080p a 60qps, possui estabilização cinemática de vídeo e suporte ao recurso Palco Central (Center Stage).

Exatamente como na câmera traseira, a única diferença é o suporte ao Smart HDR 4 no modelo mais novo, ante o Smart HDR 3 do iPad mini de sexta geração.

Conectividade

Em termos de portas, as duas gerações do iPad mini possuem uma entrada USB-C; no modelo de sexta geração, porém, ela é capaz de velocidades de conexão USB 3 de até 5Gbps, bem como carregamento e suporte a conexões DisplayPort. Para vídeo externo, a conexão pode suportar um único monitor 4K a 30Hz.

No iPad mini (A17 Pro), a porta USB-C foi atualizada para suportar velocidades de até 10Gbps. Quanto ao monitor externo, o novo modelo também pode lidar com uma tela 4K a 60Hz.

Quanto à conectividade sem fio, o iPad mini de sexta geração tem suporte ao Wi-Fi 6, bem como ao Bluetooth 5.0. No iPad mini (A17 Pro), agora temos o Wi-Fi 6E e o Bluetooth 5.3. Com relação à conectividade celular, ambos têm suporte ao 5G (sub-6GHz). Por fim, o modelo mais recente não possui mais entrada para SIM físico — apenas eSIM.

Bateria e sensores

Apesar dos avanços promovidos pelo chip A17 Pro, o novo iPad mini não possui melhorias em termos de autonomia. Isso porque, segundo a Apple, ele é capaz de durar até 10 horas para navegar na internet via Wi-Fi ou assistir a vídeos — ou até 9 horas para navegar na internet usando dados de rede celular. Essas são as mesmas especificações do iPad mini de sexta geração.

Quanto à recarga, o iPad mini de sexta geração já podia ser recarregado a uma potência de até 20W graças à porta USB-C, uma capacidade que foi mantida no novo modelo, apesar das melhorias na capacidade de transferência supracitadas. Isso significa que é necessário cerca de uma hora para carregar até 70% e cerca de duas horas para realizar uma recarga completa.

Com relação aos sensores, ambos os modelos compartilham as mesmas opções: Touch ID (que se mantém no botão liga/desliga), giroscópio de três eixos, acelerômetro, sensor de luz ambiente e barômetro.

Capacidade de armazenamento

Enquanto o iPad mini de sexta geração era oferecido em opções de armazenamento de 64GB e 256GB, o novo modelo possui uma configuração básica de 128GB — o dobro do da anterior, bem como opções de 256GB e 512GB.

Preço

No Brasil, os preços do novo iPad mini partem de R$6.000 — ou R$5.399,10 à vista, com 10% de desconto.

O iPad mini de sexta geração, agora descontinuado, custava a partir de R$6.200 no lançamento — mas com 64GB, a metade da capacidade de armazenamento atual.

Comprar iPad mini de Apple Preço à vista: a partir de R$5.669,10

Preço parcelado: a partir de R$6.299,00 em até 12x

Cor: cinza-espacial, azul, roxo ou estelar

Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

Conectividade: Wi-Fi ou Wi-Fi + Cellular

