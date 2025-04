Beats Pill ganha cores especiais em colaboração com Kim Kardashian

A parceria entre a Beats e a celebridade americana Kim Kardashian segue dando bons frutos. Depois de versões personalizadas dos Beats Fit Pro e dos Studio Pro, agora chegou a vez de vermos edições especiais da caixa de som Bluetooth Beats Pill — que ganhou uma nova geração em junho deste ano, vale observar.

Ao contrário dos fones de ouvido, porém, as cores escolhidas para essas versões especiais são em tons de cinza, com duas opções disponíveis: “Light Gray” e “Dark Gray”, ou seja, cinza claro e cinza escuro, respectivamente.

Além das cores novas, o cabo de carregamento USB-C (incluso na caixa) corresponde à cor do alto-falante, dando um toque especial para essa versão mais diferentona.

Estou animada por estar de volta com minha família Beats e de trazer duas novas cores para um produto icônico. A música é uma grande parte da minha vida cotidiana, desde sessões matinais de ginástica até brainstorms criativos, e a Beats Pill a torna muito melhor. —Kim Kardashian.

Fora as cores, não há mais nada de diferente na Beats Pill, ou seja, ela é exatamente a mesma caixa de som que já estava disponível no Brasil desde setembro.

Entre os destaques, temos uma bateria com autonomia de até 24 horas, além de uma certificação IP67 de resistência contra água e poeira. A caixinha também pode ser emparelhada com apenas um toque com iPhones ou dispositivos Android — sendo também possível emparelhar duas Beats Pills para usá-las em modo estéreo ou para amplificar o som. Ela ainda é compatível com a rede Buscar (Find My) e com o Find My Device, do Google.

Para celebrar o lançamento, um novo comercial destaca Kim Kardashian sendo seguida pelo comediante Ben Marshall para selecionar as músicas que fazem parte da vida da socialite americana a serem executadas na caixa de som.

A Beats Pill – Kim Special Edition custará os mesmos US$150 das versões normais e poderá ser adquirida a partir de 18 de outubro (já nesta sexta-feira). Além dos Estados Unidos, ela poderá ser adquirida na Alemanha, na Austrália, no Canadá, na China, na Coreia, na França, em Hong Kong, no Japão, no Reino Unido, em Singapura e na Tailândia.

Assim como já ocorreu com outras edições especiais, a Apple provavelmente não lançará essas novas cores no Brasil. Por aqui, as versões nas cores preta fosca, vermelha vibrante ou dourada champanhe seguem disponíveis por R$1.300 na Apple Store Online.

