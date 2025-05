BenQ revela dois novos monitores, um deles para competir com o Studio Display da Apple

A BenQ revelou recentemente o monitor 5K PD2730S da linha DesignVue PD. Com 27 polegadas e tecnologia Thunderbolt 4, ele se destaca pela tela 5K, alta taxa de contraste de 2.000:1 e cobertura de cor P3 de 98%. A tecnologia de revestimento antirreflexo de “nano textura” reduz a taxa de reflexão para menos de 3%, competindo diretamente com o Studio Display, da Apple.

Embora seu preço não tenha sido anunciado, o PD2730S promete precisão de pixel perfeita e calibragem de fábrica para correspondência de cores intuitiva. Ele oferece 90W de energia e compatibilidade perfeita com Macs. O lançamento marca mais uma boa opção para designers e criadores de conteúdo que buscam qualidade.

Além disso, a BenQ anunciou o monitor 4K PD3226G de 32″, voltado para jogadores e designers de jogos. Com taxa de atualização de 144Hz e 95% de cobertura de cor P3, esse monitor Thunderbolt 4 combina visuais nítidos com movimentos suaves. Informações sobre preços e detalhes de lançamento ainda serão divulgadas.

Esses novos monitores ampliam a linha da BenQ, oferecendo opções avançadas tanto para criação de conteúdo quanto para jogos. Segundo a empresa, a ideia é continuar a “inovar, atendendo às necessidades de diferentes segmentos de usuários com tecnologia de ponta”.

Usuários que ficaram tristes com a descontinuação do iMac 5K de 27″, em 2022, talvez encontrem uma solução com essa nova linha da BenQ. Por enquanto, os dois monitores recém-anunciados ainda não estão à venda, mas é possível ser notificado quando eles forem disponibilizados pela loja online da empresa.

