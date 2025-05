Qualcomm revela Snapdragon 8 Elite, que teria a CPU mais rápida de todos os chips mobile

A Qualcomm revelou nesta semana o seu novo processador Snapdragon 8 Elite. Previsto para alimentar os novos smartphones Android lançados a partir do final deste ano e ao longo de 2025, o chip possui alguns avanços — sendo que a fabricante alega que ele possui a CPU mais rápida entre os chips mobile, o que certamente inclui o A18 Pro, dos iPhones 16 Pro.

Fabricado em um processo de 3 nanômetros, o Snapdragon 8 Elite é o primeiro processador para smartphones com núcleos de CPU Oryon personalizados da Qualcomm. São, ao todo, oito núcleos (sendo dois chamados prime e seis de desempenho).

A fabricante, porém, não está usando núcleos diferentes para os núcleos prime e de desempenho, pois eles compartilham a mesma microarquitetura. No entanto, a Qualcomm disse que os núcleos prime são ajustados para tarefas de thread único, enquanto os núcleos de desempenho são otimizados para cargas de trabalho multithread.

A Qualcomm também alegou que os núcleos principais da CPU do Snapdragon 8 Elite atingem 4,32GHz — o que pode ser um novo recorde para chips de smartphones comerciais. Enquanto isso, os núcleos de desempenho atingem no máximo 3,53GHz. A empresa também incorporou 12MB de cache L2 para cada cluster de núcleo.

A Qualcomm afirma que os avanços da CPU resultam em até 44% mais eficiência do que a CPU Snapdragon 8 Gen 3. Ela também afirma um aumento de 45% no desempenho single-core e multi-core.

Quanto à GPU , a Adreno 830 é 40% mais rápida e 40% mais eficiente em termos de energia em comparação à Adreno 750, do ano passado, com a Qualcomm afirmando que as sessões de jogos durarão até 2,5 horas a mais.

Chegando aos recursos de inteligência artificial, o Snapdragon 8 Elite suporta até 70 tokens por segundo em certos modelos de IA. O Snapdragon 8 Gen 3, por sua vez, suporta modelos com 10 bilhões de parâmetros a quase 15 tokens por segundo.

Por fim, o novo chip integra, ainda, o modem Snapdragon X80 5G, o qual oferece suporte ao Wi-Fi 7 e, é claro, ao 5G.

via iClarified