Baixe os wallpapers oficiais do iPad mini com o chip A17 Pro

O iPad mini com o chip A17 Pro, anunciado na semana passada, não é muito diferente do modelo de sexta geração, é verdade. Além do processador e de algumas outras especificações técnicas, uma das mudanças mais perceptíveis do novo modelo é a sua nova cor azul, que chega para substituir a rosa.

Nem mesmo os wallpapers inclusos com o modelo mais atual mudaram nessa atualização do tablet, que continua vindo com quatro opções de artes compostas pela palavra “mini” estilizada.

Ainda assim, caso você queria um desses papéis de parede, saiba que o pessoal do 9to5Mac tratou de separá-los para download. Nós já compartilhamos essas artes anteriormente no site, vale notar, mas agora você também pode baixar suas respectivas versões para o Modo Escuro do iOS/iPadOS:

Para salvar o wallpaper desejado, basta clicar em uma das imagens acima e salvá-la na galeria do seu dispositivo. Feito isso, vá até Ajustes » Imagem de Fundo e configure o papel de parede do jeito que preferir.

Bons downloads! 🤩

