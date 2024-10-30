Navegue

Profile Wireless é um novo sistema de microfone 3-em-1 da Sennheiser

Douglas Nascimento
30/10/2024

A Sennheiser, renomada marca de produtos de áudio, anunciou hoje o Profile Wireless, um sistema de microfone sem fio de dois canais que pode ser conectado a smartphones, câmeras ou computadores, bem como ser usado de maneira versátil em vários ambientes e composições.

Suportando uma conexão sem fio de 2,4GHz, o sistema conta com três componentes principais: uma base de carregamento, um receptor com tela sensível ao toque e um par de microfones transmissores pré-emparelhados que se conectam automaticamente ao receptor.

A forma padrão de uso do Profile Wireless é anexando os microfones à roupa — o que pode ser feito de maneira tradicional ou com um clipe magnético incluso no produto. Cada microfone conta com um conector TRS bloqueável de 3,5mm para conectar microfones externos.

Divulgação/Sennheiser

O receptor, por sua vez, pode ser conectado diretamente ao dispositivo de filmagem e conta com uma saída de fones de ouvido para que o criador monitore o áudio capturado. Um sensor de giro faz com que a sua tela gire automaticamente 180° para que o conteúdo permaneça legível.

Divulgação/Sennheiser

Mas o Profile Wireless pode ser usado também como um microfone portátil de mão para repórteres. Basta acoplar um dos microfones à base de carregamento do produto e adicionar uma espuma (também inclusa) a esse conjunto para que a mágica esteja completa.

Divulgação/Sennheiser

Mas não para por aí, visto que esse conjunto também pode ser usado para transformar o sistema em um microfone de mesa. Isso porque todos os componentes do Profile Wireless contam com roscas de montagem para serem conectados a acessórios (como tripés e suportes de mesa).

Divulgação/Sennheiser

O produto também conta com funções inteligentes que podem salvar as gravações dos criadores, como o modo de Gravação de Backup, que salva automaticamente a gravação internamente nos microfones (cada um deles conta com 16GB de armazenamento) quando a conexão for fraca.

Divulgação/Sennheiser

Permitindo também gravar áudio em dois níveis de volume como backup de segurança, o sistema grava em 24 bits e tem alcance de até 245m em linha reta ou 150m com obstrução de sinal. Sua autonomia é de 7 horas quando transmitindo ou de até 14 horas quando apenas gravando.

Divulgação/Sennheiser

Com uma bag e acessórios extras (cabos, espumas, clipes magnéticos, etc), o Profile Wireless poderá ser adquirido por US$300 (ou pelo mesmo valor em euros), com previsão para que comece a ser enviado entre o último trimestre deste ano e o primeiro de 2025.

via The Verge

