Dinheiro

MacBook Pro topo-de-linha custará R$50 mil no Brasil; Air também sobe de preço

Pedro Henrique Nunes
30/10/2024 • 13:09
Leitura de 2 minuto

O último anúncio da semana envolvendo os Macs é a nova geração dos MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas, agora equipados com os chips M4, M4 Pro e M4 Max.

Como já ocorreu com os iMacs e o Mac mini repaginado, a Apple Brasil tratou de atualizar os preços das máquinas no nosso país. Infelizmente, como poderemos observar nas tabelas a seguir compiladas pelo MacMagazine, houve vários aumentos na linha — além dos MacBooks Air, que agora começam com 16GB de memória unificada.

MacBooks Pro

MacBook Pro de 14″: M4 vs. M3

ModeloPreçoModeloPreçoVariação
MBP de 14″ (M3, 8GB de memória, 512GB de SSD)R$18.500MBP 14″ (M4, 16GB de memória, 512GB de SSD)R$20.000+8,1%
MBP 14″ (M3, 8GB de memória, 1TB de SSD)R$20.500MBP de 14″ (M4, 16GB de memória, 1TB de SSD)R$22.400+9,2%
MBP de 14″ (M3, 16GB de memória, 1TB de SSD)R$22.500MBP de 14″ (M4, 24GB de memória, 1TB de SSD)R$24.800+10,2%

MacBook Pro de 14″: M4 Pro vs. M3 Pro

ModeloPreçoModeloPreçoVariação
MBP de 14″ (M3 Pro, 18GB de memória, 512GB de SSD)R$23.000MBP de 14″ (M4 Pro, 24GB de memória, 512GB de SSD)R$25.000+8,6%
MBP de 14″ (M3 Pro, 18GB de memória, 1TB de SSD)R$27.000MBP de 14″ (M4 Pro, 24GB de memória, 1TB de SSD)R$30.000+11,1%

MacBook Pro de 14″: M4 Max vs. M3 Max

ModeloPreçoModeloPreçoVariação
MBP de 14″ (M3 Max, 36GB de memória, 1TB de SSD)R$35.000MBP de 14″ (M4 Max, 36GB de memória, 1TB de SSD)R$40.000+14,2%

MacBook Pro de 16″: M4 Pro vs. M3 Pro

ModeloPreçoModeloPreçoVariação
MBP de 16″ (M3 Pro, 18GB de memória, 512GB de SSD)R$29.000MBP de 16″ (M4 Pro, 24GB de memória, 512GB de SSD)R$32.000+10,3%
MBP de 16″ (M3 Pro, 36GB de memória, 512GB de SSD)R$33.000MBP de 16″ (M4 Pro, 48GB de memória, 512GB de SSD)R$36.800+11,5%

MacBook Pro de 16″: M4 Max vs. M3 Max

ModeloPreçoModeloPreçoVariação
MBP de 16″ (M3 Max, 36GB de memória, 1TB de SSD)R$39.000MBP de 16″ (M4 Max, 36GB de memória, 1TB de SSD)R$44.000+12,8%
MBP de 16″ (M3 Max, 48GB de memória, 1TB de SSD)R$44.000MBP de 16″ (M4 Max, 48GB de memória, 1TB de SSD)R$50.000+13,6%

MacBooks Air

Os MacBooks Air agora contam com 16GB de memória nos modelos de entrada — antes, ela era de apenas 8GB. Apesar de não termos visto mudanças em preços nos Estados Unidos, no Brasil o cenário foi diferente.

Fora o upgrade da memória integrada, os computadores seguem exatamente os mesmos, com os chips M2 ou M3.

MacBook Air de 13″ (M2)

ModeloPreço antigoPreço novoVariação
MBA de 13″ (M2) de entradaR$11.000R$12.500+13,6%
MBA de 13″ (M2) intermediárioR$13.000

MacBook Air de 13″ (M3)

ModeloPreço antigoPreço novoVariação
MBA de 13″ (M3) de entradaR$12.500R$14.000+12%
MBA de 13″ (M3) intermediárioR$14.500R$16.400+13,1%
MBA de 13″ (M3) topo-de-linhaR$16.500R$18.800+13,9%

MacBook Air de 15″ (M3)

ModeloPreço antigoPreço novoVariação
MBA de 15″ (M3) de entradaR$15.000R$16.000+6,6%
MBA de 15″ (M3) intermediárioR$17.000R$18.400+8,2%
MBA de 15″ (M3) topo-de-linhaR$19.000R$20.800+9,4%

Como podemos notar, os aumentos passaram de 10% em alguns modelos. Como o dólar se valorizou nos últimos meses frente ao real, esses reajustes já eram esperados…

MacBooks Pro de 14
Comprar MacBooks Pro de 14″ e 16″ de Apple Preço à vista: a partir de R$17.999,10
Preço parcelado: a partir de R$19.999,00 em até 12x
Cor: preto-espacial ou prateado
Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 10 núcleos), M4 Pro (CPU de 12 ou 14 núcleos; GPU de 16 ou 20 núcleos) ou M4 Max (CPU de 14 ou 16 núcleos; GPU de 32 ou 40 núcleos)
Memória: 16GB, 24GB, 36GB, 48GB, 64GB ou 128GB
Armazenamento: 512GB, 1TB, 2TB, 4TB ou 8TB
Adaptador de energia: 70W, 96W ou 140W
MacBooks Air de 13
Comprar MacBooks Air de 13″ e 15″ de Apple Preço à vista: a partir de R$11.699,10
Preço parcelado: a partir de R$12.999,00 em até 12x
Cor: azul-céu, prateado, meia-noite ou estelar
Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 8 ou 10 núcleos)
Memória: 16GB, 24GB ou 32GB
Armazenamento: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB
Adaptador de energia: 30W, 35W (duas portas) ou 70W

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
