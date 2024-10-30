MacBook Pro topo-de-linha custará R$50 mil no Brasil; Air também sobe de preço

O último anúncio da semana envolvendo os Macs é a nova geração dos MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas, agora equipados com os chips M4, M4 Pro e M4 Max.

Como já ocorreu com os iMacs e o Mac mini repaginado, a Apple Brasil tratou de atualizar os preços das máquinas no nosso país. Infelizmente, como poderemos observar nas tabelas a seguir compiladas pelo MacMagazine, houve vários aumentos na linha — além dos MacBooks Air, que agora começam com 16GB de memória unificada.

Confira! 👨‍💻

MacBooks Pro

MacBook Pro de 14″: M4 vs. M3

MacBook Pro de 14″: M4 Pro vs. M3 Pro

MacBook Pro de 14″: M4 Max vs. M3 Max

Modelo Preço Modelo Preço Variação MBP de 14″ (M3 Max, 36GB de memória, 1TB de SSD) R$35.000 MBP de 14″ (M4 Max, 36GB de memória, 1TB de SSD) R$40.000 +14,2%

MacBook Pro de 16″: M4 Pro vs. M3 Pro

Modelo Preço Modelo Preço Variação MBP de 16″ (M3 Pro, 18GB de memória, 512GB de SSD) R$29.000 MBP de 16″ (M4 Pro, 24GB de memória, 512GB de SSD) R$32.000 +10,3% MBP de 16″ (M3 Pro, 36GB de memória, 512GB de SSD) R$33.000 MBP de 16″ (M4 Pro, 48GB de memória, 512GB de SSD) R$36.800 +11,5%

MacBook Pro de 16″: M4 Max vs. M3 Max

MacBooks Air

Os MacBooks Air agora contam com 16GB de memória nos modelos de entrada — antes, ela era de apenas 8GB. Apesar de não termos visto mudanças em preços nos Estados Unidos, no Brasil o cenário foi diferente.

Fora o upgrade da memória integrada, os computadores seguem exatamente os mesmos, com os chips M2 ou M3.

MacBook Air de 13″ (M2)

Modelo Preço antigo Preço novo Variação MBA de 13″ (M2) de entrada R$11.000 R$12.500 +13,6% MBA de 13″ (M2) intermediário R$13.000 — —

MacBook Air de 13″ (M3)

MacBook Air de 15″ (M3)

Como podemos notar, os aumentos passaram de 10% em alguns modelos. Como o dólar se valorizou nos últimos meses frente ao real, esses reajustes já eram esperados…

