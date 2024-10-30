MacBook Pro topo-de-linha custará R$50 mil no Brasil; Air também sobe de preço

O último anúncio da semana envolvendo os Macs é a nova geração dos MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas, agora equipados com os chips M4, M4 Pro e M4 Max.
Como já ocorreu com os iMacs e o Mac mini repaginado, a Apple Brasil tratou de atualizar os preços das máquinas no nosso país. Infelizmente, como poderemos observar nas tabelas a seguir compiladas pelo MacMagazine, houve vários aumentos na linha — além dos MacBooks Air, que agora começam com 16GB de memória unificada.
Confira! 👨💻
MacBooks Pro
MacBook Pro de 14″: M4 vs. M3
|Modelo
|Preço
|Modelo
|Preço
|Variação
|MBP de 14″ (M3, 8GB de memória, 512GB de SSD)
|R$18.500
|MBP 14″ (M4, 16GB de memória, 512GB de SSD)
|R$20.000
|+8,1%
|MBP 14″ (M3, 8GB de memória, 1TB de SSD)
|R$20.500
|MBP de 14″ (M4, 16GB de memória, 1TB de SSD)
|R$22.400
|+9,2%
|MBP de 14″ (M3, 16GB de memória, 1TB de SSD)
|R$22.500
|MBP de 14″ (M4, 24GB de memória, 1TB de SSD)
|R$24.800
|+10,2%
MacBook Pro de 14″: M4 Pro vs. M3 Pro
|Modelo
|Preço
|Modelo
|Preço
|Variação
|MBP de 14″ (M3 Pro, 18GB de memória, 512GB de SSD)
|R$23.000
|MBP de 14″ (M4 Pro, 24GB de memória, 512GB de SSD)
|R$25.000
|+8,6%
|MBP de 14″ (M3 Pro, 18GB de memória, 1TB de SSD)
|R$27.000
|MBP de 14″ (M4 Pro, 24GB de memória, 1TB de SSD)
|R$30.000
|+11,1%
MacBook Pro de 14″: M4 Max vs. M3 Max
|Modelo
|Preço
|Modelo
|Preço
|Variação
|MBP de 14″ (M3 Max, 36GB de memória, 1TB de SSD)
|R$35.000
|MBP de 14″ (M4 Max, 36GB de memória, 1TB de SSD)
|R$40.000
|+14,2%
MacBook Pro de 16″: M4 Pro vs. M3 Pro
|Modelo
|Preço
|Modelo
|Preço
|Variação
|MBP de 16″ (M3 Pro, 18GB de memória, 512GB de SSD)
|R$29.000
|MBP de 16″ (M4 Pro, 24GB de memória, 512GB de SSD)
|R$32.000
|+10,3%
|MBP de 16″ (M3 Pro, 36GB de memória, 512GB de SSD)
|R$33.000
|MBP de 16″ (M4 Pro, 48GB de memória, 512GB de SSD)
|R$36.800
|+11,5%
MacBook Pro de 16″: M4 Max vs. M3 Max
|Modelo
|Preço
|Modelo
|Preço
|Variação
|MBP de 16″ (M3 Max, 36GB de memória, 1TB de SSD)
|R$39.000
|MBP de 16″ (M4 Max, 36GB de memória, 1TB de SSD)
|R$44.000
|+12,8%
|MBP de 16″ (M3 Max, 48GB de memória, 1TB de SSD)
|R$44.000
|MBP de 16″ (M4 Max, 48GB de memória, 1TB de SSD)
|R$50.000
|+13,6%
MacBooks Air
Os MacBooks Air agora contam com 16GB de memória nos modelos de entrada — antes, ela era de apenas 8GB. Apesar de não termos visto mudanças em preços nos Estados Unidos, no Brasil o cenário foi diferente.
Fora o upgrade da memória integrada, os computadores seguem exatamente os mesmos, com os chips M2 ou M3.
MacBook Air de 13″ (M2)
|Modelo
|Preço antigo
|Preço novo
|Variação
|MBA de 13″ (M2) de entrada
|R$11.000
|R$12.500
|+13,6%
|MBA de 13″ (M2) intermediário
|R$13.000
|—
|—
MacBook Air de 13″ (M3)
|Modelo
|Preço antigo
|Preço novo
|Variação
|MBA de 13″ (M3) de entrada
|R$12.500
|R$14.000
|+12%
|MBA de 13″ (M3) intermediário
|R$14.500
|R$16.400
|+13,1%
|MBA de 13″ (M3) topo-de-linha
|R$16.500
|R$18.800
|+13,9%
MacBook Air de 15″ (M3)
|Modelo
|Preço antigo
|Preço novo
|Variação
|MBA de 15″ (M3) de entrada
|R$15.000
|R$16.000
|+6,6%
|MBA de 15″ (M3) intermediário
|R$17.000
|R$18.400
|+8,2%
|MBA de 15″ (M3) topo-de-linha
|R$19.000
|R$20.800
|+9,4%
Como podemos notar, os aumentos passaram de 10% em alguns modelos. Como o dólar se valorizou nos últimos meses frente ao real, esses reajustes já eram esperados…
