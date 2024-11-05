Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Player CoverSutra é “ressuscitado” com suporte ao macOS Sequoia 15

Gabriel Otto
05/11/2024 • 18:19

Em 2011(!), nós cobrimos o lançamento do aplicativo CoverSutra, que na época era uma novidade da Mac App Store e ainda estava em seu início nos computadores da Apple. Treze anos atrás, o aplicativo consistia em ser uma forma mais “prática” de utilizar o finado iTunes para escutar suas músicas.

Publicidade

Pulando para 2024, a desenvolvedora Sophiestication Software anunciou em seu site que o aplicativo está “retornando dos mortos” (em um trocadilho com a temática de Halloween) com sua versão 4.0, projetada para o macOS Sequoia 15.

Coversutra 4.0
Imagem: MacStories

O CoverSutra voltou com a versão 4.0, agora funcionando como um cliente autônomo para o Apple Music no Mac, permitindo pesquisar e ouvir álbuns/playlists sem precisar abrir o aplicativo da Maçã. A busca é o principal destaque, sendo rápida e persistente, de modo que os resultados aparecem instantaneamente na janela da barra de menus e permanecem visíveis até que uma nova busca seja iniciada, proporcionando uma experiência eficiente e contínua.

CoverSutra 4.0
Imagem: MacStories

Nota-se também que o CoverSutra 4.0 adapta-se bem a usuários que preferem ouvir álbuns inteiros em vez de playlists. O layout facilita a localização de álbuns e a reprodução desde o início.

Coversutra 4.0 atalhos
Imagem: MacStories

Atualmente, o CoverSutra 4.0 é “simples”, oferecendo busca, controles de reprodução e atalhos de teclado globais. O app está disponível na Mac App Store por R$25.

via MacStories

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Gabriel Otto
Curitibano, em breve cursando cinema e audiovisual, apaixonado por games, filmes, Fórmula 1 e tecnologia. Foi nascido e criado com aparelhos Apple.
Post Ant.

Apple Pay é liberado no Paraguai em parceria com grandes bancos
Próx. Post

iPhones são as principais iscas de golpes online; saiba como evitá-los!
Posts relacionados