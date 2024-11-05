Player CoverSutra é “ressuscitado” com suporte ao macOS Sequoia 15

Em 2011(!), nós cobrimos o lançamento do aplicativo CoverSutra, que na época era uma novidade da Mac App Store e ainda estava em seu início nos computadores da Apple. Treze anos atrás, o aplicativo consistia em ser uma forma mais “prática” de utilizar o finado iTunes para escutar suas músicas.

Publicidade

Pulando para 2024, a desenvolvedora Sophiestication Software anunciou em seu site que o aplicativo está “retornando dos mortos” (em um trocadilho com a temática de Halloween) com sua versão 4.0, projetada para o macOS Sequoia 15.

Imagem: MacStories

O CoverSutra voltou com a versão 4.0, agora funcionando como um cliente autônomo para o Apple Music no Mac, permitindo pesquisar e ouvir álbuns/playlists sem precisar abrir o aplicativo da Maçã. A busca é o principal destaque, sendo rápida e persistente, de modo que os resultados aparecem instantaneamente na janela da barra de menus e permanecem visíveis até que uma nova busca seja iniciada, proporcionando uma experiência eficiente e contínua.

Imagem: MacStories

Nota-se também que o CoverSutra 4.0 adapta-se bem a usuários que preferem ouvir álbuns inteiros em vez de playlists. O layout facilita a localização de álbuns e a reprodução desde o início.

Imagem: MacStories

Atualmente, o CoverSutra 4.0 é “simples”, oferecendo busca, controles de reprodução e atalhos de teclado globais. O app está disponível na Mac App Store por R$25.

via MacStories