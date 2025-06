Como otimizar os formatos de mídias no iWork para dispositivos antigos [iPhone, iPad e Mac]

O pacote de aplicativos da suíte iWork (Pages, Numbers e Keynote) oferece um ajuste para que eles convertam os arquivos de mídia nos formatos HEVC, HEIC, ProRes em H.264, JPEG e PNG, para que possam ser visualizados em iPhones, iPads e Macs mais antigos.

Esses novos formatos são mais modernos e otimizados, ou sejam, ocupam menos espaço nos devices. Por outro lado, eles não são amplamente compatíveis.

O ajuste abaixo, vale observar, é aplicado apenas a filmes e imagens adicionados a partir do momento em que for ativado, e não às mídias que já existem nos documentos.

Veja como fazer isso! 🙂

Como otimizar os formatos de mídias no pacote iWork pelo iPhone/iPad

Com o documento aberto no modo de edição, toque no botão representado por três pontinhos, acesse “Ajustes” e marque a opção “Otimizar Mídia para Dispositivos Antigos”.

Selecione “OK” para sair da tela.

Como otimizar os formatos de mídias no pacote iWork pelo Mac

Com o documento aberto no Pages, no Numbers ou no Keynote, vá até “Pages”, “Numbers” ou “Keynote”, na barra de menus, e em “Ajustes…” — ou, se preferir, use o atalho ⌘ command , .

Com a aba “Geral” selecionada, marque “Otimizar mídia para dispositivos antigos”.