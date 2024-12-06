MacBooks Pro (M4, M4 Pro e M4 Max) já estão à venda no mercado brasileiro

Os MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas (M4, M4 Pro e M4 Max) acabaram de chegar ao mercado brasileiro, trazendo consigo uma gama de novidades que prometem aperfeiçoar ainda mais a experiência dos laptops topos-de-linha.

O processador M4 é o coração do novo MacBook Pro, oferecendo rendimentos de CPU e GPU impressionantes. Além disso, a tela Liquid Retina XDR agora vem com a opção nano-texture, reduzindo drasticamente os reflexos. A nova máquina também conta agora com um brilho de até 1.000 nits em conteúdos SDR , com picos em HDR de até 1.600 nits.

Outra grande novidade é a câmera (agora com 12 megapixels de resolução), que melhora a qualidade de vídeo em ambientes iluminados e oferece recursos como Palco Central (Center Stage) e Visualização da Mesa (Desk View). Já as portas Thunderbolt 5, presentes nos modelos com M4 Pro ou M4 Max, duplicam a velocidade de transferência para até 120Gbps.

Falando de memória, o modelo base (M4) parte de 16GB (podendo chegar a até 32GB); já o com M4 Pro agora vem com 24GB (com opção de 48GB), enquanto a máquina equipada com M4 Max começa em 36GB (há, também, opções de 48GB, 64GB ou até 128GB). As opções de armazenamento começam em 512GB e vão até 2TB (M4), 4TB (M4 Pro) e 8TB (M4 Max).

Os novos MacBooks Pro custam no Brasil a partir de R$20.000 (M4); R$25.000 (M4 Pro) e R$40.000 (M4 Max).

Comprar MacBooks Pro de 14″ e 16″ de Apple Preço à vista: a partir de R$17.999,10

Preço parcelado: a partir de R$19.999,00 em até 12x

Cor: preto-espacial ou prateado

Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 10 núcleos), M4 Pro (CPU de 12 ou 14 núcleos; GPU de 16 ou 20 núcleos) ou M4 Max (CPU de 14 ou 16 núcleos; GPU de 32 ou 40 núcleos)

Memória: 16GB, 24GB, 36GB, 48GB, 64GB ou 128GB

Armazenamento: 512GB, 1TB, 2TB, 4TB ou 8TB

Adaptador de energia: 70W, 96W ou 140W

