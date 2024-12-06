Navegue

Leitura de 1 minuto

MacBooks Pro (M4, M4 Pro e M4 Max) já estão à venda no mercado brasileiro

Gabriel Otto
06/12/2024 • 12:30
Divulgação/Apple

Os MacBooks Pro de 14 e 16 polegadas (M4, M4 Pro e M4 Max) acabaram de chegar ao mercado brasileiro, trazendo consigo uma gama de novidades que prometem aperfeiçoar ainda mais a experiência dos laptops topos-de-linha.

O processador M4 é o coração do novo MacBook Pro, oferecendo rendimentos de CPU 1Central processing unit, ou unidade central de processamento. e GPU 2Graphics processing unit, ou unidade de processamento gráfico. impressionantes. Além disso, a tela Liquid Retina XDR agora vem com a opção nano-texture, reduzindo drasticamente os reflexos. A nova máquina também conta agora com um brilho de até 1.000 nits em conteúdos SDR 3Standard dynamic range, ou faixa dinâmica padrão., com picos em HDR 4High dynamic range, ou ampla faixa dinâmica. de até 1.600 nits.

Outra grande novidade é a câmera (agora com 12 megapixels de resolução), que melhora a qualidade de vídeo em ambientes iluminados e oferece recursos como Palco Central (Center Stage) e Visualização da Mesa (Desk View). Já as portas Thunderbolt 5, presentes nos modelos com M4 Pro ou M4 Max, duplicam a velocidade de transferência para até 120Gbps.

Falando de memória, o modelo base (M4) parte de 16GB (podendo chegar a até 32GB); já o com M4 Pro agora vem com 24GB (com opção de 48GB), enquanto a máquina equipada com M4 Max começa em 36GB (há, também, opções de 48GB, 64GB ou até 128GB). As opções de armazenamento começam em 512GB e vão até 2TB (M4), 4TB (M4 Pro) e 8TB (M4 Max).

YouTube video

Os novos MacBooks Pro custam no Brasil a partir de R$20.000 (M4); R$25.000 (M4 Pro) e R$40.000 (M4 Max).

MacBooks Pro de 14
Comprar MacBooks Pro de 14″ e 16″ de Apple Preço à vista: a partir de R$17.999,10
Preço parcelado: a partir de R$19.999,00 em até 12x
Cor: preto-espacial ou prateado
Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 10 núcleos), M4 Pro (CPU de 12 ou 14 núcleos; GPU de 16 ou 20 núcleos) ou M4 Max (CPU de 14 ou 16 núcleos; GPU de 32 ou 40 núcleos)
Memória: 16GB, 24GB, 36GB, 48GB, 64GB ou 128GB
Armazenamento: 512GB, 1TB, 2TB, 4TB ou 8TB
Adaptador de energia: 70W, 96W ou 140W

Gabriel Otto
Curitibano, em breve cursando cinema e audiovisual, apaixonado por games, filmes, Fórmula 1 e tecnologia. Foi nascido e criado com aparelhos Apple.
