Magic Mouse (USB-C)

Magic Mouse, Magic Trackpad e Magic Keyboards (USB-C) já estão à venda no Brasil

Pedro Henrique Nunes
06/12/2024 • 13:10
Leitura de 2 minuto

Junto ao início das vendas dos novos iMacs, Macs mini e MacBooks Pro com a família de chips M4 no Brasil, a Apple também aproveitou para liberar a comercialização de seus novos periféricos, apresentados justamente junto a esses novos computadores, no final de outubro — os quais também foram homologados recentemente pela Anatel.

A única novidade dos novos Magic Mouse, Magic Trackpad e Magic Keyboards (são três modelos) é que eles agora trazem uma conexão USB-C para recarga, que veio para substituir a antiga Lightning.

Magic Keyboard, Mouse e Trackpad conectados a um iMac de 24 polegadas azul

Fora isso, os designs deles seguem exatamente os mesmos, incluindo a famigerada porta de carregamento localizada na parte de baixo do mouse. 🤪

A Apple também segue diferenciando financeiramente o Magic Mouse e o Trackpad dependendo da cor, sendo que os modelos na cor preta são mais caros que as versões brancas. Confira os valores abaixo:

ProdutoPreço
Magic Mouse (branco)R$830
Magic Mouse (preto)R$1.100
Magic Trackpad (branco)R$1.400
Magic Trackpad (preto)R$1.700
Magic KeyboardR$1.100
Magic Keyboard com Touch IDR$1.700
Magic Keyboard com Touch ID e teclado numérico (branco)R$1.900
Magic Keyboard com Touch ID e teclado numérico (preto)R$2.200

Além de funcionarem nos Macs, vale observar que também é possível usar o Magic Mouse e o Magic Trackpad com iPads e até com o Apple Vision Pro. Além do mouse, do trackpad e do teclado, as caixas desses respectivos acessórios também vêm com um cabo USB-C trançado na cor correspondente.

Mac Pro também de volta à venda

Em uma nota relacionada, a Apple também voltou a comercializar o Mac Pro no Brasil — o motivo da suspensão temporária nas vendas foi justamente para aguardar o processo de homologação e liberação dos periféricos que acompanham o computador profissional.

Mac Pro
Foto de Nana Dua na Unsplash

Alguém vai? 🤑

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
