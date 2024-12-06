Magic Mouse, Magic Trackpad e Magic Keyboards (USB-C) já estão à venda no Brasil

Junto ao início das vendas dos novos iMacs, Macs mini e MacBooks Pro com a família de chips M4 no Brasil, a Apple também aproveitou para liberar a comercialização de seus novos periféricos, apresentados justamente junto a esses novos computadores, no final de outubro — os quais também foram homologados recentemente pela Anatel.

Publicidade

A única novidade dos novos Magic Mouse, Magic Trackpad e Magic Keyboards (são três modelos) é que eles agora trazem uma conexão USB-C para recarga, que veio para substituir a antiga Lightning.

Fora isso, os designs deles seguem exatamente os mesmos, incluindo a famigerada porta de carregamento localizada na parte de baixo do mouse. 🤪

A Apple também segue diferenciando financeiramente o Magic Mouse e o Trackpad dependendo da cor, sendo que os modelos na cor preta são mais caros que as versões brancas. Confira os valores abaixo:

Além de funcionarem nos Macs, vale observar que também é possível usar o Magic Mouse e o Magic Trackpad com iPads e até com o Apple Vision Pro. Além do mouse, do trackpad e do teclado, as caixas desses respectivos acessórios também vêm com um cabo USB-C trançado na cor correspondente.

Mac Pro também de volta à venda

Em uma nota relacionada, a Apple também voltou a comercializar o Mac Pro no Brasil — o motivo da suspensão temporária nas vendas foi justamente para aguardar o processo de homologação e liberação dos periféricos que acompanham o computador profissional.

Alguém vai? 🤑

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.