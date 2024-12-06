Navegue

Leitura de 2 minuto

Vendas dos Macs mini com chips M4 e M4 Pro são liberadas no Brasil!

Yan Avelino
06/12/2024 • 12:29
Divulgação/Apple

Após a devida homologação, os Macs mini equipados com os processadores M4 e M4 Pro estão oficialmente disponíveis no Brasil!

Publicidade

Apresentados pela Apple no final de outubro, os modelos trazem mudanças expressivas, incluindo um design renovado, melhorias no desempenho e mais opções de conectividade — bom para quem busca um computador compacto e poderoso.

O novo dispositivo marca o seu primeiro grande redesenho desde 2010. Com dimensões reduzidas, porém mais alto que o modelo anterior, ele é quase tão compacto quanto a Apple TV 4K. O aparelho, contudo, continua disponível apenas na cor prateada.

YouTube video

A grande novidade está sob o capô: os novos chips M4 e M4 Pro. O M4 traz uma CPU 1Central processing unit, ou unidade central de processamento. de até 10 núcleos (6 de eficiência e 4 de desempenho) e uma GPU 2Graphics processing unit, ou unidade de processamento gráfico. de até também 10 núcleos, enquanto o M4 Pro vai além, com uma CPU de até 14 núcleos e uma GPU de até 20 núcleos.

Segundo a Apple, esses processadores oferecem ganhos significativos de desempenho, com o M4 Pro sendo até 2x mais poderoso em GPU que o M4.

Publicidade

Além disso, os novos chips focam em tarefas de inteligência artificial, com um Neural Engine 2x mais potente que o dos modelos anteriores. A memória unificada também impressiona: o M4 começa com 16GB e vai até 32GB, enquanto o M4 Pro parte de 24GB, podendo ser configurado com até 64GB e banda de memória de 273GB/s.

YouTube video

Outro destaque do novo Mac mini está na conectividade, que foi ampliada e aprimorada. Ambos os modelos agora contam com cinco portas Thunderbolt/USB-C, sendo duas localizadas na parte frontal e três na traseira.

Publicidade

O modelo com chip M4 suporta Thunderbolt 4, enquanto o M4 Pro traz a novidade do Thunderbolt 5, que oferece transferências ultrarrápidas de até 120Gbps, ideal para tarefas que exigem alta performance.

Além disso, a Apple manteve a porta HDMI e a entrada Gigabit Ethernet, que pode ser configurada como 10Gb Ethernet. A saída de áudio frontal de 3,5mm, com suporte a fones de ouvido de alta impedância, também continua presente. Por outro lado, as portas USB-A, que vinham em gerações anteriores, foram removidas.

Os novos Macs mini estão à venda com preços a partir de R$7,5 mil no modelo com chip M4 e R$17 mil para o M4 Pro, dependendo da configuração — com 10% de desconto nos valores para pagamentos à vista, além da opção de poder parcelar os valores em até 12x.

Mac mini (miniatura)
Comprar Mac mini de Apple Preço à vista: a partir de R$6.749,10
Preço parcelado: a partir de R$7.499,00 em até 12x
Chip: M4 (CPU de 10 núcleos e GPU de 10 núcleos) ou M4 Pro (CPU de 12 ou 16 núcleos e GPU de 16 núcleos)
Memória: 16GB, 24GB 48GB ou 64GB
Armazenamento: 256GB, 512GB, 1TB, 2TB, 4TB ou 8TB
Ethernet: Gibabit Ethernet ou Gibabit Ethernet 10

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Yan Avelino
Natural de Recife (PE), é graduado em Jornalismo pela UNINASSAU. Amante das artes e da tecnologia, foi repórter do Portal Tracklist e do Tecnoblog. Conheceu a Apple aos 13 anos, quando ganhou seu primeiro iPhone, um 3GS. No tempo livre, gosta de ler um bom suspense ou de assistir a episódios de seus reality shows favoritos.
