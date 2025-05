Apple remove prazo para adoção do novo CarPlay, mas reafirma parceria com montadoras

Algumas semanas após “perder” o prazo que indicava o lançamento dos primeiros carros com o novo CarPlay, a Apple finalmente atualizou o seu site removendo o prazo para essa adoção — confirmando assim o atraso, portanto.

Embora a página brasileira do CarPlay ainda indique, na seção do novo CarPlay, que “Os primeiros modelos chegam em 2024”, a versão americana foi atualizada sem essa descrição, conforme notado pelo pessoal do MacRumors.

O site também compartilhou uma declaração da Apple sobre a adoção da nova geração do seu sistema de infoentretenimento:

A próxima geração do CarPlay se baseia em anos de sucesso e insights obtidos com o CarPlay, oferecendo o melhor da Apple e da montadora em uma experiência profundamente integrada e personalizável. Continuamos a trabalhar em estreita colaboração com várias montadoras, permitindo que elas mostrem sua marca exclusiva e filosofias de design visual na próxima geração do CarPlay. Cada marca de carro compartilhará mais detalhes à medida que se aproximam dos anúncios dos seus modelos que suportarão a próxima geração do CarPlay.