Threads libera agendamento de posts, insights e ferramenta de marcação

O chefão do Instagram, Adam Mosseri, anunciou hoje o lançamento de algumas novidades para o Threads, rede social baseada em texto da plataforma. A maior delas é a possibilidade de agendar futuras publicações nativamente — um recurso que já havia sido anunciado no ano passado.

Com isso, agora há uma nova opção denominada “Agendar” no menu de três pontos disponível na tela de composição de uma publicação. Tocar nela abrirá um seletor de data e hora o qual permite selecionar quando exatamente você quer que o post vá ao ar.

Como dito anteriormente, os posts agendados ficam em uma seção de rascunho enquanto não acontece a publicação — por onde podem ser editados ou cancelados totalmente. A novidade não funciona para respostas, visto que a rede quer priorizar as conversas em tempo real.

Algumas atualizações do Threads hoje para ajudar a gerenciar a sua presença no aplicativo: agora você pode agendar postagens no Threads, e as métricas para postagens individuais estão sendo lançadas no Insights. Também estamos adicionando a capacidade de “marcar” uma postagem que você está compartilhando para que você possa adicionar a sua pegada criativa, começando com alguns países e mais em breve. Mais em breve.

Outra novidade que foi liberada é a capacidade de visualizar métricas de postagens individuais diretamente no painel Insights. Por meio dessa página, é possível obter o número de visualizações, interações e outros detalhes sobre o post — algo que também estava em testes.

Por fim, a última novidade (lançada apenas em alguns países selecionados) é a presença de uma nova ferramenta a qual permite aos usuários adicionar uma marcação a uma publicação que estejam compartilhando, dando uma espécie de toque criativo especial a ela.

🚨NOVIDADE 🚨 O Threads agora tem um recurso de marcação. 📝

Ele permite que você marque uma postagem usando um marcador, marcador vermelho ou ferramenta de seta antes de compartilhá-la.

Isso pode ser útil para chamar a atenção para aspectos específicos de uma postagem.

Como destacado pelo TechCrunch, embora o executivo não tenha dado mais detalhes, alguns usuários já mostraram em capturas de tela como ele funciona: a nova opção fica no botão de compartilhamento de um post, ao lado de outras como “Usar mídia” e “Citar”.

Como sempre, pode ser que as novidades já estejam disponíveis para você ou que ainda demorem algumas semanas para aparecer. O importante, naturalmente, é sempre manter o aplicativo atualizado.