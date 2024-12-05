Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Threads testa função para mostrar desempenho detalhado de postagens

Yan Avelino
05/12/2024 • 18:01

O Threads está testando uma nova ferramenta que permite ver com mais detalhes o desempenho das suas postagens. Até então, o recurso Insights apenas mostrava dados gerais, como o total de visualizações e interações acumuladas.

Publicidade

Com a novidade, é possível ver métricas detalhadas de cada postagem, como visualizações, curtidas e respostas, além de interações de seguidores e não seguidores, bem como novos seguidores ganhos por postagem.

O chefe da rede, Adam Mosseri, destacou que a ferramenta ajudará a entender melhor o que funciona com o seu público. A atualização acompanha a mudança no algoritmo do Threads, que prioriza conteúdos de contas seguidas.

Estamos testando mudanças nos Insights do Threads, começando com métricas para postagens individuais. Agora que suas postagens serão mostradas para mais pessoas que seguem você, é especialmente importante entender o que está repercutindo com seu público existente. Se você estiver no teste, deixe-me saber como isso ajuda você a alcançar sua comunidade — agradeço o feedback. 👇🏼

Publicidade

A Meta vem investindo pesado no Threads para deixá-lo mais atrativo. Só nas últimas semanas, a plataforma ganhou integração com o fediverso, buscas mais avançadas, feeds personalizáveis e até resumos de tópicos em alta feitos por inteligência artificial.

Essa corrida para melhorar o Threads não é à toa. O Bluesky, seu concorrente direto, já ultrapassou os 20 milhões de usuários e vem ganhando força em número de pessoas ativas por dia, mesmo com o Threads mantendo uma base sólida de mais de 275 milhões de usuários mensais.

O crescimento do Bluesky foi impulsionado depois das eleições presidenciais nos Estados Unidos, quando muitos usuários começaram a procurar alternativas ao X (antigo Twitter), que adotou uma linha mais conservadora sob o comando de Elon Musk.

Publicidade

Com essas novidades, a Meta tenta não só atrair mais usuários para o Threads, mas também segurar os que já estão na plataforma, evitando que eles migrem para o Bluesky.

via TechCrunch

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Yan Avelino
Natural de Recife (PE), é graduado em Jornalismo pela UNINASSAU. Amante das artes e da tecnologia, foi repórter do Portal Tracklist e do Tecnoblog. Conheceu a Apple aos 13 anos, quando ganhou seu primeiro iPhone, um 3GS. No tempo livre, gosta de ler um bom suspense ou de assistir a episódios de seus reality shows favoritos.
Post Ant.

Apple TV+ conquista 12 indicações aos Critics Choice Awards 2025
Próx. Post

Porsche realiza apresentação de novo carro com a ajuda do Apple Vision Pro
Posts relacionados