Threads testa função para mostrar desempenho detalhado de postagens

O Threads está testando uma nova ferramenta que permite ver com mais detalhes o desempenho das suas postagens. Até então, o recurso Insights apenas mostrava dados gerais, como o total de visualizações e interações acumuladas.

Com a novidade, é possível ver métricas detalhadas de cada postagem, como visualizações, curtidas e respostas, além de interações de seguidores e não seguidores, bem como novos seguidores ganhos por postagem.

O chefe da rede, Adam Mosseri, destacou que a ferramenta ajudará a entender melhor o que funciona com o seu público. A atualização acompanha a mudança no algoritmo do Threads, que prioriza conteúdos de contas seguidas.

Estamos testando mudanças nos Insights do Threads, começando com métricas para postagens individuais. Agora que suas postagens serão mostradas para mais pessoas que seguem você, é especialmente importante entender o que está repercutindo com seu público existente. Se você estiver no teste, deixe-me saber como isso ajuda você a alcançar sua comunidade — agradeço o feedback. 👇🏼

A Meta vem investindo pesado no Threads para deixá-lo mais atrativo. Só nas últimas semanas, a plataforma ganhou integração com o fediverso, buscas mais avançadas, feeds personalizáveis e até resumos de tópicos em alta feitos por inteligência artificial.

Essa corrida para melhorar o Threads não é à toa. O Bluesky, seu concorrente direto, já ultrapassou os 20 milhões de usuários e vem ganhando força em número de pessoas ativas por dia, mesmo com o Threads mantendo uma base sólida de mais de 275 milhões de usuários mensais.

O crescimento do Bluesky foi impulsionado depois das eleições presidenciais nos Estados Unidos, quando muitos usuários começaram a procurar alternativas ao X (antigo Twitter), que adotou uma linha mais conservadora sob o comando de Elon Musk.

Com essas novidades, a Meta tenta não só atrair mais usuários para o Threads, mas também segurar os que já estão na plataforma, evitando que eles migrem para o Bluesky.

via TechCrunch