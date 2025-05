STRUTT ev¹ é uma cadeira de rodas que pode ser controlada pelo Vision Pro

A Strutt, empresa especializada em produtos com foco em mobilidade pessoal, apresentou há poucos dias na Consumer Electronics Show (CES) 2025 a STRUTT ev¹, uma cadeira de rodas para lá de moderna que pode ficar ainda mais poderosa se emparelhada a um Apple Vision Pro.

Como demonstrado pelo YouTuber Two F Zero T, que obteve acesso antecipado ao produto, a cadeira se aproveita do mecanismo de rastreamento de visão e cabeça do headset da Maçã para permitir que pessoas a controlem sem usar as mãos.

Na interface do software no Vision Pro, é possível notar a presença de uma série de botões com opções para mover a cadeira em 40º para a esquerda/direita ou para movimentá-la com base no direcionamento da cabeça, por exemplo.

Outro destaque feito pelo YouTuber foi a presença de um recurso chamado Glide Mode, o qual pausa a movimentação caso seja detectada uma pessoa, objeto ou obstáculo à frente — o que é algo essencial para prevenir acidentes com o produto.

Além da integração com o Vision Pro, a cadeira também possui uma câmera e uma tela integrada para permitir visualizar os percursos com facilidade, bem como joysticks para possibilitar o controle de maneira tradicional (com contato físico).

Para o YouTuber, o qual destacou que o produto estará disponível no final deste ano, a cadeira é um dispositivo capaz de mudar vidas, especialmente por poder ser controlado com os olhos — o que é algo que ele sempre elogiou no Vision Pro.

