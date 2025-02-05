Apple inclui Macs com chip M4 (Pro/Max) no seu programa Self Service Repair

A Apple agora disponibiliza peças e ferramentas para todos os Macs com chips M4 (Pro/Max) pelo seu serviço Self Service Repair nos Estados Unidos e em muitos países europeus, de acordo com informações do MacRumors.
Isso inclui peças para modelos de MacBooks Pro, iMacs e Macs mini com chips M4, M4 Pro ou M4 Max. Para todos eles, os manuais de reparo estão disponíveis no site da Apple.
A Apple permite que você insira o número de série do seu dispositivo para garantir que está adquirindo as peças certas. Dependendo do modelo, é possível encomendar componentes como monitores, placas lógicas, alto-falantes, top case com teclado e trackpad, módulos SSD 1Solid-state drive, ou unidade de estado sólido., portas USB-C, ventoinhas, antenas Wi-Fi e muito mais.
Macs não são a única coisa que você pode consertar, porém. A Apple oferece manuais e peças de reparo para iPhones (desde a linha iPhone 12 até os modelos atuais), bem como para o Apple Studio Display e o alto-falante Beats Pill.
Até o momento, só não há opções de reparo para acessórios como o Magic Keyboard, Magic Trackpad ou Magic Mouse. A Apple também não fornece ainda peças para o Vision Pro (se é que um dia fornecerá).
Notas de rodapé
- 1Solid-state drive, ou unidade de estado sólido.