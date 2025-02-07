Equipe promove filme sobre zumbis com diarreia em trailer de “The Studio”, do Apple TV+

O Apple TV+ divulgou, hoje, o trailer de “O Estúdio” (“The Studio”), série de comédia original da plataforma assinada por Seth Rogen e com data de estreia marcada para 26 de março.

O vídeo começa com um trailer falso para um novo filme, chamado “DUHPOCALYPSE”, produzido pelo fictício Continental Studios. Nele, personagens interpretados pelos atores Johnny Knoxville e Josh Hutcherson entram em cena para lutar contra um zumbi, que abaixa suas calças e contamina Hutcherson com sua diarreia explosiva. Knoxville, então, se vê obrigado a matar o seu companheiro infectado.

Então, a cena corta para a sala de reuniões, onde os personagens (desta vez da série, e não do filme fictício) interpretados por Kathryn Hahn, Chase Sui Wonders, Ike Barinholtz, Knoxville e Rogen discutem sobre a possível recepção e as melhores formas de divulgação do trailer, já que os cinemas não querem transmiti-lo por conta da cena da diarreia.

Estrelada, dirigida e cocriada por Rogen, “The Studio” terá dez episódios e contará a história de Matt Remick (Rogen), o recém-nomeado chefe da produtora de entretenimento Continental Studios, e sua luta para lidar com sua nova posição e os desafios da indústria cinematográfica.

Os dois primeiros episódios, de cerca de 30 minutos cada, serão liberados na data de lançamento da série, enquanto os remanescentes serão liberados semanalmente, nas quartas-feiras, até 21 de maio.

A produção é assinada pela Lionsgate Television. Evan Goldberg, Frida Perez, Peter Huyck e Alex Gregory também são creditados como cocriadores, ao lado de Rogen. A equipe de produtores executivos conta com Rogen, Goldberg, James Weaver, Alex McAtee e Josh Fagen.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

