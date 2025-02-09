Como classificar os seus emails no Mail [Mac]

O aplicativo nativo Mail do Mac oferece alguns benefícios bem bacanas para quem usa-o como seu aplicativo de gerenciamento de emails.
Para encontrar as suas mensagens ainda mais facilmente, você pode classificá-las por pessoa ou data (dentre outros).
Veja, a seguir, como é supersimples fazer isso! 😉
Com o app Mail aberto no seu Mac, vá até a barra de menus, acesse Visualizar » Ordenar por e escolha como deseja classificar os seus emails:
- Anexos
- Data
- Lembrar Mais Tarde
- Enviar Depois
- Sinalizadas
- De
- Caixa de Correio
- Tamanho
- Assunto
- Para
- Não lidas
Na parte inferior, também é possível classificá-los mostrando a mensagem mais antiga ou a mais nova no topo.
A Apple informa que, caso você esteja usando o layout de colunas no app, deve pressionar a tecla ⌃ control e clicar no cabeçalho da coluna, para depois selecionar “Ordenar por” e escolher um atributo e uma ordem de classificação.