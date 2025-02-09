Como classificar os seus emails no Mail [Mac]

O aplicativo nativo Mail do Mac oferece alguns benefícios bem bacanas para quem usa-o como seu aplicativo de gerenciamento de emails.

Para encontrar as suas mensagens ainda mais facilmente, você pode classificá-las por pessoa ou data (dentre outros).

Veja, a seguir, como é supersimples fazer isso! 😉

Com o app Mail aberto no seu Mac, vá até a barra de menus, acesse Visualizar » Ordenar por e escolha como deseja classificar os seus emails:

Anexos

Data

Lembrar Mais Tarde

Enviar Depois

Sinalizadas

De

Caixa de Correio

Tamanho

Assunto

Para

Não lidas

Na parte inferior, também é possível classificá-los mostrando a mensagem mais antiga ou a mais nova no topo.