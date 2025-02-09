Navegue

Como classificar os seus emails no Mail [Mac]

Pedro Henrique Nunes
09/02/2025 • 18:00
Leitura de 1 minuto

O aplicativo nativo Mail do Mac oferece alguns benefícios bem bacanas para quem usa-o como seu aplicativo de gerenciamento de emails.

Para encontrar as suas mensagens ainda mais facilmente, você pode classificá-las por pessoa ou data (dentre outros).

Veja, a seguir, como é supersimples fazer isso! 😉

Com o app Mail aberto no seu Mac, vá até a barra de menus, acesse Visualizar » Ordenar por e escolha como deseja classificar os seus emails:

  • Anexos
  • Data
  • Lembrar Mais Tarde
  • Enviar Depois
  • Sinalizadas
  • De
  • Caixa de Correio
  • Tamanho
  • Assunto
  • Para
  • Não lidas

Na parte inferior, também é possível classificá-los mostrando a mensagem mais antiga ou a mais nova no topo.

A Apple informa que, caso você esteja usando o layout de colunas no app, deve pressionar a tecla ⌃ control e clicar no cabeçalho da coluna, para depois selecionar “Ordenar por” e escolher um atributo e uma ordem de classificação.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
