Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Problemas com displays poderão fazer BOE perder encomendas da Apple

Bruno Cardoso
10/02/2025 • 13:43
Divulgação/Apple
iPhone 16 Plus azul ultramarino e iPhone 16 rosa em mãos

De acordo com fontes na Coreia do Sul ouvidas pelo OLED-Info, a Apple estaria considerando redirecionar algumas das suas encomendas de displays OLED 1Organic light-emitting diode, ou diodo orgânico emissor de luz. feitas para a chinesa BOE por conta de problemas com a qualidade dos componentes produzidos.

Publicidade

Responsável por produzir as telas LTPS 2Low-temperature polycrystalline silicon, ou polissilício de baixa temperatura. AMOLED 3Active-matrix organic light-emitting diode, ou matriz-ativa de emissão de luz orgânica por diodos. dos iPhones 14, 15 e 16, a BOE tem tido problemas não só para fabricar displays que atendam aos rigorosos padrões de qualidade, mas também atingir as metas estipuladas pela gigante de Cupertino. Ainda segundo as informações, a fabricante entregou apenas 7-8 milhões de displays desde o início do ano passado — dos 40 milhões encomendados pela Apple.

Ao que tudo indica, a Apple deverá redirecionar essas encomendas para outras duas das duas parceiras de longa data: a Samsung Display e a LG Display. No entanto, o mais provável é que a primeira receba a maior parte das encomendas, uma vez que a produção da segunda está atualmente focada em telas LTPO 4Low-temperature polycrystalline oxide, ou óxido policristalino de baixa temperatura. AMOLED para os modelos Pro.

Apesar disso tudo, vale notar, a BOE é colocada ao lado da LG Display como a responsável por produzir as telas do próximo iPhone SE, que poderá ser lançado ainda nesta semana. Segundo rumores, o dispositivo vai contar com uma tela OLED de 6,1 polegadas muito parecida com a do iPhone 14, que custará US$25 para ser produzida — valor considerado baixo demais pela Samsung Display, que decidiu não seguir com as negociações para assumir essa produção.

Publicidade

Como lembrado pelo MacRumors, em dezembro de 2023 o DIGITIMES afirmou que a Apple cancelou uma quantidade considerável de encomendas feitas para a BOE depois de os displays produzidos pela empresa para os iPhones 15 apresentarem problemas envolvendo “vazamento de luz” na área da Ilha Dinâmica (Dynamic Island).

iPhones 16 Pro e 16 Pro Max (miniatura)
Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10
Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x
Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto
Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB
iPhones 16 e 16 Plus (miniatura)
Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10
Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x
Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto
Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB
iPhones 15 e 15 Plus (miniatura)
Comprar iPhones 15 e 15 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$5.849,10
Preço parcelado: a partir de R$6.499,00 em até 12x
Cores: azul, rosa, amarelo, verde ou preto
Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Notas de rodapé

  • 1
    Organic light-emitting diode, ou diodo orgânico emissor de luz.
  • 2
    Low-temperature polycrystalline silicon, ou polissilício de baixa temperatura.
  • 3
    Active-matrix organic light-emitting diode, ou matriz-ativa de emissão de luz orgânica por diodos.
  • 4
    Low-temperature polycrystalline oxide, ou óxido policristalino de baixa temperatura.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
Post Ant.

Siri fica em terceira entre assistentes de voz mais lembradas por brasileiros
Próx. Post

Filme do Apple TV+ sobre a Fórmula 1 ganha mais um teaser
Posts relacionados