Problemas com displays poderão fazer BOE perder encomendas da Apple

De acordo com fontes na Coreia do Sul ouvidas pelo OLED-Info, a Apple estaria considerando redirecionar algumas das suas encomendas de displays OLED 1Organic light-emitting diode, ou diodo orgânico emissor de luz. feitas para a chinesa BOE por conta de problemas com a qualidade dos componentes produzidos.
Responsável por produzir as telas LTPS 2Low-temperature polycrystalline silicon, ou polissilício de baixa temperatura. AMOLED 3Active-matrix organic light-emitting diode, ou matriz-ativa de emissão de luz orgânica por diodos. dos iPhones 14, 15 e 16, a BOE tem tido problemas não só para fabricar displays que atendam aos rigorosos padrões de qualidade, mas também atingir as metas estipuladas pela gigante de Cupertino. Ainda segundo as informações, a fabricante entregou apenas 7-8 milhões de displays desde o início do ano passado — dos 40 milhões encomendados pela Apple.
Ao que tudo indica, a Apple deverá redirecionar essas encomendas para outras duas das duas parceiras de longa data: a Samsung Display e a LG Display. No entanto, o mais provável é que a primeira receba a maior parte das encomendas, uma vez que a produção da segunda está atualmente focada em telas LTPO 4Low-temperature polycrystalline oxide, ou óxido policristalino de baixa temperatura. AMOLED para os modelos Pro.
Apesar disso tudo, vale notar, a BOE é colocada ao lado da LG Display como a responsável por produzir as telas do próximo iPhone SE, que poderá ser lançado ainda nesta semana. Segundo rumores, o dispositivo vai contar com uma tela OLED de 6,1 polegadas muito parecida com a do iPhone 14, que custará US$25 para ser produzida — valor considerado baixo demais pela Samsung Display, que decidiu não seguir com as negociações para assumir essa produção.
Como lembrado pelo MacRumors, em dezembro de 2023 o DIGITIMES afirmou que a Apple cancelou uma quantidade considerável de encomendas feitas para a BOE depois de os displays produzidos pela empresa para os iPhones 15 apresentarem problemas envolvendo “vazamento de luz” na área da Ilha Dinâmica (Dynamic Island).
