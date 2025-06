Apple é a segunda marca com mais pedidos de bloqueio no Celular Seguro

Lançada em dezembro de 2023, a plataforma Celular Seguro já protocolou mais de 109 mil solicitações de bloqueio de aparelhos no Brasil — e a Apple está em segundo lugar entre as marcas com o maior número de registros.

Conforme um levantamento do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) obtido pelo Mobile Time, a Apple está atrás apenas da Samsung em termo de marcas com o maior número de bloqueios solicitados: foram 38,6 mil registros relacionados aos aparelhos da gigante sul-coreana e 26,4 mil de iPhones.

Completando o Top 3 está a Motorola, que acumula pouco mais de 22 mil registros. Os dados também indicam até mesmo o bloqueio de modelos de smartphones cujas fabricantes já não estão mais presentes no mercado, como a LG — com mais de 1,1 mil registros.

Também é possível conferir, na tabela acima, os estados com os maiores números de registros. No Norte, por exemplo, o Pará lidera com mais de 3 mil pedidos; no Nordeste a Bahia está no topo, com mais de 8,4 mil pedidos; no Centro-Oeste, o Distrito Federal encabeça com mais de 3 mil pedidos; no Sudeste, São Paulo está na liderança com mais de 32,4 mil pedidos; e, no Sul, o Paraná é o estado com o maior número de pedidos (mais de 3,4 mil).

Até a última quarta-feira (19/2), o número de cadastros na plataforma totalizavam 2,4 milhões. Entre os alertas, 46% são de roubo, 32% de furto e 20,2% de perda — os casos restantes (1,8%) não foram especificados pelos usuários.

