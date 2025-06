Como usar os filtros de pesquisa no Threads [iPhone e web]

Se você usa a rede social Threads, do Instagram, para se comunicar com os seus amigos ou familiares e ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo, uma dica muito útil pode lhe interessar.

Trata-se da possibilidade de usar os filtros de pesquisa disponibilizados pela plataforma — a fim de encontrar exatamente o que você procura no momento.

Veja como usar isso no iPhone e na web! 🔎

Com o app do Threads ou o site dele aberto no navegador, selecione a aba de pesquisa e faça a busca desejada.

Por fim, toque/clique no botão representado por engrenagens para escolher um dos três filtros:

Depois de

Antes de

Do perfil

Assim, você refina a sua pesquisa, potencializando as chances de encontrar exatamente o que quer.