Apple TV+ divulga trailer oficial de “Side Quest”, spinoff de “Mythic Quest”

O Apple TV+ divulgou hoje o trailer oficial de “Side Quest”, o spinoff de “Mythic Quest” que tem estreia marcada para o próximo dia 26 de março — dia em que será disponibilizado o último episódio da quarta temporada da série que o originou.

Publicidade

No formato de antologia (com cada temporada apresentando uma história diferente e independente das demais), a série explora a vida de funcionários, jogadores e fãs que são impactados pelo jogo que dá nome à série de sucesso.

No elenco, estão nomes como Rob McElhenney, Anna Konkle, Derek Waters, William Stanford Davis, Bria Samoné Henderson, Rome Flynn, Leonard Robinson, Gary Kraus, Annamarie Kasper, Esai Morales e Shalita Grant (dentre outros).

Na produção executiva da série, por sua vez, estão Megan Ganz, McElhenney, David Hornsby, Charlie Day, Todd Biermann, Nick Frenkel, Michael Rotenberg, Margaret Boykin e Genevieve Jones.

Publicidade

Desenvolvida e produzida Ashly Burch, John Howell Harris e Katie McElhenney, “Side Quest” é produzida para o Apple TV+ pela Lionsgate, pela 3 Arts Entertainment e pela Ubisoft.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.