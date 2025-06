Primeiro desmonte do iPhone 16e revela peculiaridades do modelo

Tendo sido lançado hoje em boa parte do mundo, o iPhone 16e já passou pelo seu primeiro desmonte, que foi conduzido pelo pessoal do canal do YouTube REWA Technology.

Além de mostrar as semelhanças do modelo com outros iPhones — em especial os iPhones 14 e 16 —, o vídeo também destacou algumas mudanças interessantes, como a sua estrutura interna redesenhada.

Assim como o seu irmão mais caro, o iPhone 16e também conta com aquele novo sistema de remoção da bateria, o qual demanda uma corrente de 9V para fazer o seu adesivo descolar.

E por falar em bateria, ela é realmente maior, tendo uma capacidade de 4.005mAh contra os 3,561mAh do iPhone 16 (um aumento de 12%). Esse número, vale notar, difere um pouco da capacidade total divulgada recentemente por outro YouTuber, a qual estava na casa dos 3.961mAh.

Além do interior renovado, a ausência dos ímãs do MagSafe e o módulo da câmera bem menor provavelmente liberaram espaço para uma bateria mais parruda fisicamente, fazendo com o iPhone 16e tenha uma autonomia bastante sólida de até 26 horas para reprodução de vídeos.

As maiores semelhanças com o iPhone 14 estão mesmo no módulo da câmera TrueDepth (que abriga os sensores do Face ID) e na tela, que tem conectores idênticos aos do aparelho mais antigo. Na verdade, a semelhança é tamanha que o componente até chegou a funcionar perfeitamente quando instalado em um iPhone 14 — uma boa notícia para quem lida com reparos.

Um ponto negativo do novo aparelho, no entanto, é o chip A18, que aparentemente está posicionando um pouco mais fundo na placa lógica, tornando sua substituição uma tarefa um pouco mais difícil. Logo abaixo, como é possível na imagem a seguir, está o chip C1 — primeiro modem de redes celulares da Apple.

Nós do MacMagazine, vale notar, já publicamos hoje nosso vídeo de unboxing e hands-on do iPhone 16e. 😉

via MacRumors