O melhor pedaço da Maçã.
Vladimka production / Shutterstock.com
Ícones dos apps da suíte iWork (Pages, Numbers e Keynote) em um iPad

Como editar uma imagem no iWork (Pages, Numbers e Keynote) pelo iPhone, iPad e Mac

Pedro Henrique Nunes
17/03/2025 • 07:30
Leitura de 1 minuto

O pacote iWork (que engloba os apps Pages, Numbers e Keynote) permite, dentre outras coisas, que você adicione imagens aos seus documentos de texto, planilhas e apresentações, respectivamente.

Uma função muito bacana envolvendo isso é que você pode editar essas imagens inseridas — mais precisamente, mascarar (recortar), remover o fundo, a cor e fazer outros ajustes nela, como saturação e exposição, por exemplo.

Veja como fazer isso no seu iPhone, iPad e Mac! 😄

Como editar uma imagem no Pages, Numbers ou Keynote pelo iPhone/iPad

Com o Pages, Numbers ou Keynote aberto, abra um documento que contenha uma imagem.

Toque uma vez na imagem e no ícone de um pincel (na parte superior). Acesse a aba “Imagem” para ver as opções disponíveis e fazer todos os procedimentos que quiser.

Como editar uma imagem no Pages, Numbers ou Keynote pelo Mac

Abra um dos três apps no seu computador e o documento onde a foto está localizada. Depois, selecione o ícone de “Formatar” (na barra superior direita) e escolha a aba “Imagem”.

Acesse, então, os controles e as ferramentas que quiser usar.

Apps para iOS/iPadOS

Apps para macOS

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
