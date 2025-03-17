Como editar uma imagem no iWork (Pages, Numbers e Keynote) pelo iPhone, iPad e Mac

O pacote iWork (que engloba os apps Pages, Numbers e Keynote) permite, dentre outras coisas, que você adicione imagens aos seus documentos de texto, planilhas e apresentações, respectivamente.
Uma função muito bacana envolvendo isso é que você pode editar essas imagens inseridas — mais precisamente, mascarar (recortar), remover o fundo, a cor e fazer outros ajustes nela, como saturação e exposição, por exemplo.
Veja como fazer isso no seu iPhone, iPad e Mac! 😄
Como editar uma imagem no Pages, Numbers ou Keynote pelo iPhone/iPad
Com o Pages, Numbers ou Keynote aberto, abra um documento que contenha uma imagem.
Toque uma vez na imagem e no ícone de um pincel (na parte superior). Acesse a aba “Imagem” para ver as opções disponíveis e fazer todos os procedimentos que quiser.
Como editar uma imagem no Pages, Numbers ou Keynote pelo Mac
Abra um dos três apps no seu computador e o documento onde a foto está localizada. Depois, selecione o ícone de “Formatar” (na barra superior direita) e escolha a aba “Imagem”.
Acesse, então, os controles e as ferramentas que quiser usar.