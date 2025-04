Alguns usuários têm enfrentado problemas com o CarPlay no iOS 18.4

Mais um bug relacionado ao iOS 18.4 está sendo relatado por usuários. A nova atualização do sistema operacional de iPhones está simplesmente “quebrando” o CarPlay em alguns veículos, impossibilitando até mesmo a conexão com o aparelho.

Publicidade

O problema vem sendo amplamente debatido em um tópico no Reddit, no qual um usuário afirmou que as músicas em reprodução em seu veículo (um Honda Civic Hybrid 2025) pararam de aparecer no painel desde o update para o iOS 18.4.

Mas esse foi um dos menores problemas relatados na plataforma. Um deles, por exemplo, mostrou em vídeo como o emparelhamento entre o dispositivo e o veículo se tornou completamente complicado após a atualização.

A maioria dos problemas parece estar relacionada ao uso do CarPlay sem fio. Alguns usuários, após algumas tentativas, conseguiram realizar o emparelhamento — nem que para isso tenham que desconectar e conectar o aparelho cinco vezes.

Publicidade

Os bugs também não parecem estar relacionados a uma fabricante em específico, tendo sido relatado por donos de veículos da Honda, Mazda, Audi e Ford — o que significa que provavelmente é algo que a Apple deverá se esforçar para corrigir.

Embora não haja um jeito garantido de minimizar ou resolver os problemas, desemparelhar o iPhone do CarPlay e realizar novamente a conexão pode funcionar, caso você tenha sido afetado.

Alguém por aí enfrentando algo do tipo?

via 9to5Mac