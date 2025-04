Intel Unison, app que conecta PCs e iPhones, será encerrado em breve

A Intel informou hoje que vai encerrar o suporte ao Intel Unison, seu aplicativo que permite a conexão entre PCs com Windows e smartphones iOS e Android.

De acordo com a empresa, a partir do dia 30 de junho, a maioria dos usuários não poderá mais utilizar o serviço. A única exceção são os dispositivos Lenovo Aura, que possuirão suporte até o fim deste ano.

O processo de descontinuação já começou, e a informação foi confirmada em diversas plataformas, incluindo na Microsoft Store, na Play Store e na App Store. A HP também publicou um aviso informando que o aplicativo deixará de funcionar oficialmente.

Desde que foi lançado, em 2022, o Intel Unison chamou atenção por tornar mais fácil a integração entre PCs e smartphones. Com ele, era possível: usar um tablet como segunda tela, enviar e receber mensagens, fazer e atender chamadas, assim como ver notificações e transferir arquivos entre os dispositivos.

Mesmo sendo bem avaliado pelos usuários, a Intel decidiu encerrar o serviço. A empresa não divulgou uma justificativa oficial, mas especula-se que a decisão esteja relacionada a cortes de custos.

Se você usa o Intel Unison, ainda há opções disponíveis. O Phone Link, da Microsoft, é a principal alternativa para quem tem um PC com Windows, especialmente se usa um dispositivo Android. Apesar de ter ganhado suporte ao iOS recentemente, o app ainda não oferece todas as funções do Unison.

Embora a Intel tenha marcado a data oficial do encerramento para 30/6, algumas fontes indicam que o aplicativo poderá continuar funcionando parcialmente por um tempo. No entanto, a Intel deverá remover o app das lojas digitais a partir de 1º de julho e desativar gradualmente suas funções.

