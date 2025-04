Nova academia da Apple nos EUA ajudará empresas a modernizar produção

A Apple e a Universidade Estadual de Michigan (MSU) anunciaram hoje a criação da Apple Manufacturing Academy, um centro de treinamento voltado para pequenas e médias empresas do setor manufatureiro nos Estados Unidos.

Com inauguração prevista entre os meses de junho e setembro, a academia oferecerá cursos gratuitos e consultoria especializada para ajudar empresas a modernizar seus processos com inteligência artificial (IA) e manufatura inteligente.

Localizada no First National Building, no centro de Detroit, o centro oferecerá treinamentos presenciais e online. Por lá, especialistas auxiliarão empresas a otimizar a produção, aumentar a eficiência e aperfeiçoar a gestão da cadeia de suprimentos, com cursos sobre automação, liderança e gerenciamento de projetos.

A Apple Manufacturing Academy ajudará empresas de todo o país a adotar técnicas de manufatura inteligente que impulsionam a inovação e criam novas oportunidades. Estamos animados para expandir a liderança da manufatura americana e apoiar ainda mais empresas a inovar e crescer ao lado da Universidade Estadual de Michigan. —Sabih Khan, vice-presidente sênior de Operações da Apple.

O presidente da MSU, Kevin Guskiewicz, destacou que a universidade possui forte atuação em áreas como logística, engenharia e inteligência artificial, o que faz dela um parceiro estratégico para essa iniciativa.

Esse projeto está perfeitamente alinhado com nossa missão de impacto na comunidade e nosso compromisso em solucionar desafios globais. Estamos entusiasmados para trabalhar lado a lado com empresas do setor manufatureiro e transformar essa indústria essencial.

A Apple Manufacturing Academy é mais um fruto da parceria entre a Apple e a MSU. Desde 2021, as instituições já operam a Apple Developer Academy em Detroit. O programa, focado no desenvolvimento de aplicativos, forma cerca de 200 alunos por ano e está com inscrições abertas para a próxima turma.

Além da nova academia, a gigante tem ampliado seus investimentos na manufatura dos Estados Unidos. Em fevereiro passado, a companhia anunciou um investimento de mais de US$500 bilhões para os próximos quatro anos.

Apesar das grandes expectativas, especialistas apontam desafios, como o acesso limitado à internet de alta velocidade e a necessidade de modernização dos equipamentos em algumas empresas, principalmente em áreas rurais. Além disso, a adoção crescente da IA e da automação pode exigir novas estratégias para requalificação profissional e adaptação do mercado de trabalho.

Essa academia de Detroit poderá, portanto, servir de modelo para programas similares em outras regiões, capacitando pequenas e médias empresas com ferramentas e conhecimentos de ponta.

via The Detroit News