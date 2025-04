James Marsden estará na 2ª temporada de “Seus Amigos e Vizinhos”, do Apple TV+

A série “Seus Amigos e Vizinhos” (“Your Friends & Neighbors”), do Apple TV+, ganhou mais um nome de peso em seu elenco. De acordo com uma publicação do serviço, o ator James Marsden é o mais novo nome a se juntar à produção, que conta com Jon Hamm como protagonista.

Conforme informações do Deadline, ele foi o nome escolhido para um papel de destaque ao lado do protagonista na segunda temporada da série, cuja produção já teria iniciado.

Welcome to the neighborhood, James.#YourFriendsAndNeighbors — New episode Friday pic.twitter.com/u5OerAmpxy — Apple TV (@AppleTV) April 15, 2025 Bem-vindo à vizinhança, James.

#YourFriendsAndNeighbors — Novo episódio na sexta.

A série, vale recordar, acompanha Andrew “Coop” Cooper (Hamm), um gerente de fundo de alto risco que, após perder tudo em seu divórcio, recorre ao roubo das casas dos seus vizinhos, descobrindo que os segredos e casos escondidos por trás das fachadas podem ser mais perigosos do que ele jamais imaginou.

Segundo o site, é provável que Marsden tenha sido chamado para interpretar um homem rico que tem uma relação com Samantha — personagem de Olivia Munn, também uma das protagonistas da série.

O ator também se junta a outros nomes no elenco regular da série, como Amanda Peet, Hoon Lee, Mark Tallman, Lena Hall, Aimee Carrero, Eunice Bae, Isabel Marie Gravitt e Donovan Colan.

“Your Friends & Neighbors” é criada por Jonathan Tropper, que ainda é showrunner, diretor e produtor executivo da série. Esse último papel, inclusive, também é desempenhado por Hamm, Connie Tavel e Craig Gillespie.

