Confira o trailer da animação infantil “Lulu, a Rinoceronte”, do Apple TV+

Luiz Gustavo Ribeiro
15/05/2025 • 15:00
Leitura de 2 minuto

Após anunciar, no mês passado, a animação infantil “Lulu, a Rinoceronte” (“Lulu Is a Rhinoceros”), o Apple TV+ liberou hoje o trailer do novo especial musical familiar, cuja estreia está marcada para o dia 30 de maio (uma sexta-feira).

Baseado no livro infantil homônimo da dupla Jason e Allison Flom (pai e filha), a animação é um musical empoderador para a família sobre gentileza, aceitação e o acolhimento do próprio eu.

Lulu é uma rinoceronte — é quem ela vê quando se olha no espelho. Em uma jornada para espalhar gentileza, a divertida Lulu embarca na aventura da sua vida, impulsionada por novos amigos, coragem e músicas contagiantes!

O trailer pode ser conferido no YouTube e também no perfil do Apple TV+ no X (abaixo).

Seja ousada, seja graciosa, seja a sua melhor versão.
Cante junto com Lulu, dublada por Auliʻi Cravalho, na celebração musical em família baseada no adorado livro infantil.
#LuluIsARhinoceros — Disponível em 30 de maio.

A produção é liderada por um elenco de dubladores de renome, incluindo Auliʻi Cravalho (como Lulu), a indicada ao Grammy Alex Newell (como Cory), o indicado ao Emmy Dulé Hill (como Flom Flom), Paul Rust (como Finn) e Utkarsh Ambudkar (como Hip-Hop).

A animação é produzida pela Propagate Content e pela Bento Box Animation e desenvolvida por Jason e Allison Flom — que também atuam como produtores executivos ao lado de Brett Coker, Scott Greenberg, Dana Tafoya-Cameron, Ben Silverman, Howard T. Owens e Rodney Ferrell. Angela Stempel dirige a animação.

Allison Flom é a roteirista principal da produção, que apresenta músicas originais do indicado ao Globo de Ouro Leland. Jina Hyojin An e Shirley Song assinam a trilha sonora original — a qual estará disponível no Apple Music e em todas as plataformas de streaming quando o especial for lançado.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
