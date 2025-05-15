Confira o trailer da animação infantil “Lulu, a Rinoceronte”, do Apple TV+

Após anunciar, no mês passado, a animação infantil “Lulu, a Rinoceronte” (“Lulu Is a Rhinoceros”), o Apple TV+ liberou hoje o trailer do novo especial musical familiar, cuja estreia está marcada para o dia 30 de maio (uma sexta-feira).

Baseado no livro infantil homônimo da dupla Jason e Allison Flom (pai e filha), a animação é um musical empoderador para a família sobre gentileza, aceitação e o acolhimento do próprio eu.

Lulu é uma rinoceronte — é quem ela vê quando se olha no espelho. Em uma jornada para espalhar gentileza, a divertida Lulu embarca na aventura da sua vida, impulsionada por novos amigos, coragem e músicas contagiantes!

O trailer pode ser conferido no YouTube e também no perfil do Apple TV+ no X (abaixo).

Be bold, be gracious, be your best self.



Sing along with Lulu, voiced by Auliʻi Cravalho, in the family musical celebration based on the beloved children's book.#LuluIsARhinoceros — Streaming May 30 pic.twitter.com/bRDoZOnjhX — Apple TV (@AppleTV) May 15, 2025 Seja ousada, seja graciosa, seja a sua melhor versão.

Cante junto com Lulu, dublada por Auliʻi Cravalho, na celebração musical em família baseada no adorado livro infantil.

#LuluIsARhinoceros — Disponível em 30 de maio.

A produção é liderada por um elenco de dubladores de renome, incluindo Auliʻi Cravalho (como Lulu), a indicada ao Grammy Alex Newell (como Cory), o indicado ao Emmy Dulé Hill (como Flom Flom), Paul Rust (como Finn) e Utkarsh Ambudkar (como Hip-Hop).

A animação é produzida pela Propagate Content e pela Bento Box Animation e desenvolvida por Jason e Allison Flom — que também atuam como produtores executivos ao lado de Brett Coker, Scott Greenberg, Dana Tafoya-Cameron, Ben Silverman, Howard T. Owens e Rodney Ferrell. Angela Stempel dirige a animação.

Allison Flom é a roteirista principal da produção, que apresenta músicas originais do indicado ao Globo de Ouro Leland. Jina Hyojin An e Shirley Song assinam a trilha sonora original — a qual estará disponível no Apple Music e em todas as plataformas de streaming quando o especial for lançado.

