ExpressVPN ganha nova interface e suporte ao protocolo OpenVPN no iOS

O serviço de VPN ExpressVPN recebeu recentemente uma atualização de software que reformulou por completo o seu app para iOS, aprimorando o visual e simplificando a sua interface. Agora, o app alia o acesso mais rápido às configurações a um conjunto de poderosos novos recursos.

Em primeiro lugar, a experiência do usuário foi aprimorada, com uma tela de Perfil (antigo menu Opções) mais objetiva e conteúdo de Ajuda simplificado. Outra novidade foi o suporte ao protocolo OpenVPN no iOS, serviço requisitado há algum tempo pelos usuários.

Agora, também é possível testar a velocidade da conexão com os servidores diretamente pelo app, facilitando a busca pelo servidor mais rápido disponível. Ademais, o recurso Smart Location Update (Atualização de Localização Inteligente) conta com um interessante algoritmo aprimorado que sugere os três locais com os servidores mais rápidos e ideais para você, de acordo com a sua velocidade, latência e distância.

Por fim, com uma visualização do mapa de servidores nova e aprimorada, a ExpressVPN proporciona uma maneira mais intuitiva e envolvente de visualizar sua conexão na rede global.

A versão mais recente do ExpressVPN, com novos recursos e reformulações de interface para o iOS, pode ser instalada gratuitamente na App Store. Para utilizar o serviço de VPN, contudo, é necessário uma assinatura de US$13 mensais, US$100 anuais, ou US$140 bianuais. Há um período de teste gratuito de 30 dias.

