Apple volta a promover Mac e Apple Intelligence para estudantes em comercial

Depois de liberar comerciais parecidos no Reino Unido, a Apple divulgou ontem no seu canal indiano do YouTube mais um comercial focado no Mac e, principalmente na Apple Intelligence.

Assim como as peça compartilhadas no mês passado, o novo vídeo enfatiza como os recursos de IA da Maçã podem ser úteis para estudantes no ambiente acadêmico, facilitando os estudos e acelerando o desenvolvimento de projetos.

Intitulado “Lições” (“Lessons”), ele também dá destaque para o MacBook Air equipado com o chip M4, que tem poder de sobre para lidar com multitarefa e software comumente usados por estudantes, como o AutoCAD, o MATLAB e o Xcode.

Dirigido por Ayappa, o comercial é embalado por uma música original feita para representar a rotina corrida de estudantes universitários.

Comprar MacBooks Air de 13″ e 15″ de Apple Preço à vista: a partir de R$11.699,10

Preço parcelado: a partir de R$12.999,00 em até 12x

Cor: azul-céu, prateado, meia-noite ou estelar

Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 8 ou 10 núcleos)

Memória: 16GB, 24GB ou 32GB

Armazenamento: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB

Adaptador de energia: 30W, 35W (duas portas) ou 70W

