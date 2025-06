Google Gemini agora pode executar tarefas agendadas por conta própria

A partir de hoje, o app do Gemini, a IA do Google, está ganhando uma novidade que promete facilitar (ainda mais) a vida dos usuários: o recurso de ações agendadas.

Publicidade

Segundo a empresa, a ideia é simples, mas poderosa: ela permite que a assistente execute tarefas em horários definidos pelo usuário, como mandar um resumo da sua agenda todo fim de dia ou criar ideias para posts de blog toda segunda-feira.

Por ora, o novo recurso está disponível apenas para assinantes dos planos Google AI Pro, AI Ultra e também para usuários de alguns planos empresariais e educacionais do Google Workspace.

Com as ações agendadas, o Gemini também pode cuidar de tarefas pontuais. Por exemplo: você é freelancer e toda segunda-feira precisa começar a semana planejando seus conteúdos.

Publicidade

Basta configurar uma ação agendada para que, toda segunda-feira, às 8h, ele envie automaticamente cinco ideias de temas para seus posts de blog, com base no que está em alta ou no seu histórico de publicações.

Além disso, você também pode pedir um resumo da sua agenda e dos emails não lidos logo ao acordar, de segunda a sexta, às 7h. Tudo isso sem precisar pedir toda vez, haja vista que o Gemini faz automaticamente.

“É só dizer ao Gemini o que você precisa e quando e ele cuida do resto”, disse a empresa no anúncio oficial. Vale lembrar que não é de hoje o desejo do Google tornar o Gemini cada vez mais pessoal, proativo e útil no dia a dia dos usuários.

Publicidade

Conforme notado pelo The Verge, essa função já vinha sendo especulada desde abril passado, quando foram encontrados vestígios dela em testes. Agora, portanto, o Gemini passa a competir mais diretamente com o ChatGPT, que traz recursos parecidos para seus usuários pagantes.

A novidade também reforça o que a Google já vinha prometendo desde sua apresentação no I/O 2025: um Gemini mais inteligente, mais humano e mais preparado para agir por conta própria quando você precisar.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.