Google lança cards de resumos do Gemini no app do Gmail para iOS

O Google anunciou recentemente o lançamento dos cards de resumo do Gemini para o Gmail no iOS e no Android — uma expansão interessante da integração já existente entre a inteligência artificial da empresa e seu app oficial de email.

Agora, sempre que o Gmail detectar que um resumo pode ser útil em determinado email (como em discussões mais longas e threads com muitas respostas), o Gemini exibirá os resumos na parte superior do email em formato de thread.

De acordo com o Google, o Gemini sintetizará todos os pontos abordados no email nesses cards, que serão atualizados automaticamente para refletir qualquer resposta posterior ou mudanças no teor da conversa.

É um comportamento bem mais automatizado, uma vez que antes era necessário tocar no botão “resumir este email” para gerar um resumo. Esse botão continuará disponível para as respostas não resumidas em cards.

No momento, o recurso só está disponível para emails em inglês, sendo liberado gradualmente para usuários do Google Workspace, bem como para usuários assinantes do Google One AI Premium.

via 9to5Google