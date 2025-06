App Tempo no iOS 26 poderá ter previsão atualizada via satélite, dispensando dados móveis

A Apple estaria trabalhando em proporcionar atualizações meteorológicas no app Tempo (Weather) via satélite, de acordo com informações da Macworld.

Por mais que o recurso não tenha sido anunciado ontem durante a keynote de abertura da WWDC25 e não esteja disponível na primeira beta do iOS 26, foram identificadas evidências da sua existência nos códigos do sistema.

A tecnologia de conexão com satélite foi introduzida no iPhone 14 para serviços de emergência em casos onde não há conexão com a internet ou com uma rede de operadora, e posteriormente foi introduzida no app Mensagens (Messages) para enviar e receber mensagens — além de compartilhar a sua localização.

As sequências no código da primeira beta do iOS 26 indicam “Atualizações Meteorológicas via Satélite” para quando as conexões Wi-Fi e celular não estiverem disponíveis — recurso que, caso implementado, será de grande ajuda para usuários que praticam trilhas, escaladas e outras atividades extremas em locais afastados, sem cobertura móvel, e que dependem das condições climáticas.

Assim como no caso do SOS de Emergência via satélite, é provável que o usuário precise apontar o seu iPhone para cima a fim de se conectar ao satélite e obter os resultados meteorológicos. O sistema irá atualizar as informações da previsão do tempo de forma automática e exibirá alertas úteis do local em questão.

Além de muito útil, o recurso no app Tempo poderá ser mais um daqueles com potencial de salvar vidas do iOS, assim como o SOS de Emergência via satélite, que já evitou diversas tragédias com chamadas e mensagens pedindo ajuda. Vale lembrar que a cobertura via satélite é limitada a países específicos, e ainda não está claro se as previsões do tempo funcionarão em todos os iPhones compatíveis ou apenas em modelos específicos.

Apesar de os serviços via satélite terem sido anunciados como pagos após o período gratuito de dois anos para quem comprasse novos iPhones, a Apple aparentemente ainda não decidiu se vai mesmo cobrar por isso, já que nada foi mencionado até o momento. Ela aparentemente pretende, inclusive, implementar a tecnologia em mais dos seus dispositivos, como o Apple Watch Ultra.

Já o iOS 26 deverá ser lançado para o grande público por volta de setembro/outubro deste ano, enquanto a sua versão beta pública será disponibilizada a partir do próximo mês. Por ora, ele está sendo distribuído em beta apenas para desenvolvedores.