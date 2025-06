Esses recursos suportarão o português (Brasil) já no lançamento do iOS 26!

O iOS/iPadOS 26 e demais novos sistemas operacionais da Apple foram anunciados oficialmente no começo desta semana com alguns recursos muito bem-vindos.

Publicidade

Alguns desses recursos, porém, inicialmente funcionam somente em determinados idiomas — e nós, lusófonos, estamos acostumados a muitos recursos não oferecerem compatibilidade com o português assim que os sistemas são lançados para todos. Os primeiros recursos da Apple Intelligence, por exemplo, só foram ganhar suporte ao português em março passado.

Neste ano, entretanto, muitos ficarão felizes em saber que algumas novas funcionalidades dos apps Mensagens, Telefone e FaceTime suportarão o português (do Brasil) já no lançamento do iOS 26! Vamos conferi-las abaixo.

Tradução ao Vivo (Live Translation)

Integrado aos apps Mensagens (Messages), FaceTime e Telefone (Phone), o recurso traduz texto e áudio (em chamadas individuais) em tempo real com a ajuda dos modelos de inteligência artificial da Apple que rodam localmente, no aparelho, sem prejudicar a privacidade.

Divulgação/Apple

Filtragem de Ligações (Call Screening)

O recurso Filtragem de Ligações aprimora o Voicemail ao Vivo (Live Voicemail) e ajuda a evitar interrupções ao coletar informações de quem está ligando e fornecendo os detalhes necessários para que a usuário decida se deseja atender ou ignorar a ligação.

Divulgação/Apple

Assistência de Espera (Hold Assist)

Essa função evita que você fique esperando na linha, de modo a notificá-lo assim que um atendente estiver disponível para que você retome a chamada.

Divulgação/Apple

Além do português, todos os recursos supracitados também estarão disponíveis já em em idiomas como alemão, espanhol, francês, inglês, entre outros.

Recursos sem suporte ao português

Outros novos recursos não estarão disponíveis em português no lançamento do iOS 26, incluindo a capacidade de adicionar um evento a um calendário com inteligência visual (compatível somente com inglês).

Dois novos recursos do Apple Music também não serão compatíveis com o português, a princípio. Trata-se das funções Tradução de Letras (Lyrics Translation), compatível inicialmente com idiomas selecionados e Pronúncia de Letras (Lyrics Pronunciation), que além de compatível somente com algumas línguas inicialmente também funcionará com músicas selecionadas.