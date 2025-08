Cinco homens são acusados pelo roubo de 200 iPhones nos EUA

Cinco homens da região da baía de San Francisco foram formalmente acusados por envolvimento em um roubo armado a uma empresa de Portland (no estado americano do Oregon), de onde teriam levado cerca de 200 iPhones e cinco câmeras. Dois dos suspeitos estariam disfarçados como agentes do FBI durante o crime.

Publicidade

Segundo a Promotoria de Justiça do Norte da Califórnia, os acusados (Cankun He, de 31 anos; Hailong Ma, de 30; Robert Maynard, de 41; Yuxiang Wei, de 25; e Jordan Cantie, de 48) planejaram o assalto à empresa Faith Fly International, especializada no reenvio de produtos, e utilizaram equipamentos falsificados para simular uma operação oficial do órgão de investigação.

A acusação formal detalha que Ma teria fornecido jaquetas com o emblema falso do FBI, colete à prova de balas, luzes vermelhas e azuis semelhantes às de viaturas policiais, além de outros itens.

Segundo o inquérito, Maynard e Cantie teriam seguido o veículo de um funcionário da empresa até o estacionamento, onde acionaram as luzes falsas e invadiram o prédio após anunciarem que estavam armados. Após isso, fugiram com outros dois comparsas — Ma e Wei —, que os aguardavam em um veículo do lado de fora. Ao longo do trajeto de volta para a Califórnia com os itens furtados, os quatro homens encontraram He, para quem repassaram os iPhones.

Publicidade

No mês seguinte, o mesmo grupo de quatro acusados teria se envolvido em um segundo roubo, desta vez em uma empresa em Hillsboro, também no Oregon. A ação foi interrompida por agentes federais, que conseguiram apreender armas, luvas, perucas, coletes táticos e outros materiais que indicariam a preparação para o novo assalto.

He foi preso no início de agosto, em San Francisco, durante o cumprimento de um mandado de busca. Ma e Wei também foram detidos. Maynard já se encontrava sob custódia, só que por outro motivo. Cantie segue foragido.

Todos respondem pelo crime de obstrução, atraso ou afetação ao comércio por roubo ou extorsão. A pena máxima é de 20 anos de prisão e multa de até US$250 mil, ou o dobro do lucro obtido ilegalmente.

Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto

Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10

Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x

Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

Comprar iPhone 16e de Apple Preço à vista: a partir de R$5.219,10

Preço parcelado: a partir de R$5.799,00 em até 12x

Cor: branco ou preto

Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via CBS San Francisco