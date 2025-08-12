Apple Cinemas responde Maçã e diz que defenderá o uso da sua marca

Na última semana, comentamos aqui que a Apple decidiu processar uma rede chamada Apple Cinemas, por supostamente se aproveitar da sua marca de forma indevida.

Pois bem, ontem a rede publicou um comunicado dizendo que vai defender o uso da sua marca, a qual, segundo ela, não tem nada a ver com a gigante de Cupertino e faz referência às suas origens.

Apple Cinemas é uma rede de cinemas independente de longa data, sem qualquer vínculo com a Apple Inc. Nosso nome reflete nossas raízes geográficas e nunca foi utilizado para sugerir, ou implicar, qualquer afiliação com a marca [da Apple]. Além disso, alegações de confusão para o consumidor são infundadas. A marca Apple Cinema é claramente diferenciada.

Como é possível notar pelo trecho acima, a empresa também negou as acusações de que o uso da marca “Apple Cinemas” estaria contribuindo para confundir consumidores, argumentando ainda que está completamente em dia “com todas as leis de marcas registradas aplicáveis”.

Isso, é claro, vai de encontro com a informação de que o Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos (United States Patent and Trademark Office, ou USPTO) teria negado o registro da marca Apple Cinemas justamente pela associação com Maçã, que também atua na indústria do cinema e detém marcas como Apple TV, Apple TV+, Apple Studios, etc.

Ainda de acordo com a Apple Cinemas, que é controlada pela Sand Media, o seu nome é uma referência ao Apple Valley Mall, shopping na região da Nova Inglaterra onde seu primeiro cinema foi inaugurado. Atualmente, a rede opera em 14 localizações distintas, como é possível conferir no seu site oficial.

Desde a sua criação [da marca], temos trabalhado ativamente em um plano de crescimento em todo o país, colaborando com empresas de varejo nacionais na aquisição de cinemas existentes. A Apple Cinemas é agora uma das 25 maiores redes de cinemas do país e uma das maiores parceiras IMAX e ScreenX.

A rede terminou o seu comunicado dizendo que respondeu “de forma razoável e transparente a todas as comunicações legais relacionadas a este assunto” e agradeceu o apoio oferecido por clientes e parceiros nesse caso contra a Apple.

