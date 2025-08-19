Como desativar a reprodução automática no Amazon Prime Video [iPhone, iPad e Mac]

O Amazon Prime Video oferece uma vasta seleção de conteúdos originais (como filmes e séries), além de abrigar outros serviços — é possível, por exemplo, assinar o Apple TV+ dentro do Prime Video.

Caso curta usá-lo no seu iPhone e iPad, a empresa americana permite que você habilite ou desabilite o chamado Auto Play, que inicia o próximo episódio de uma série automaticamente quando o episódio atual terminar.

Veja como controlar esse ajuste! 🎬

Como controlar o Auto Play no Prime Video do iPhone e iPad

Com o Prime Video aberto no seu smartphone ou tablet, toque na sua foto (no canto superior direito). Selecione o ícone de engrenagem e vá em “Auto Play”.

Por fim, marque ou desmarque “Permitir Auto Play neste dispositivo”.

Como controlar o Auto Play no Prime Video do Mac

Com o app aberto, vá até Prime Video » Configurações, na barra de menus, use o atalho ⌘ command , ou, se preferir, clique no seu nome (no canto superior direito), selecione o ícone de engrenagem e vá em “Auto Play”.

Lá, escolha se quer ou não permiti-lo no dispositivo atual.