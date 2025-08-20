Como exportar os dados do ChatGPT [iPhone, iPad, Mac e web]

Para ter um maior controle sobre os seus dados partilhados no ChatGPT, a OpenAI permite que você exporte-os de uma forma bem simples — o que incluirá as suas conversas e os detalhes da sua conta.

Esses dados, segundo o serviço, serão enviados por email (cadastrado anteriormente) contendo um arquivo para o download. Uma notificação será enviada quando o processo for concluído e o arquivo estiver pronto.

Veja como fazer isso! 💬

Como exportar os dados do ChatGPT no iPhone/iPad

Com o app aberto, abra as configurações selecionando os dois risquinhos (no canto superior esquerdo) e no seu nome, na parte inferior.

Toque em “Controlar dados” e em “Exportar dados”. Confirme o processo indo até “Confirmar exportação”.

Como exportar os dados do ChatGPT no Mac

Com o app aberto, clique no botão do canto superior esquerdo, para abrir a barra lateral, no seu nome e em “Configurações”. Se preferir, vá até ChatGPT » Configurações…, na barra de menus, ou use o atalho ⌘ command , .

Acesse “Controlar dados” e em “Exportar dados” para selecionar “Confirmar exportação”.

Como exportar os dados do ChatGPT no web

Com a página de configurações do ChatGPT aberta, clique na aba “Controlar dados” e em “Exportar”, ao lado de “Exportar dados”.

Confirme a ação selecionando “Confirmar exportação”.