Leitura de 1 minuto

Como exportar os dados do ChatGPT [iPhone, iPad, Mac e web]

Pedro Henrique Nunes
20/08/2025 • 08:00
miss.cabul / Shutterstock.com
Ícone do ChatGPT no iPhone

Para ter um maior controle sobre os seus dados partilhados no ChatGPT, a OpenAI permite que você exporte-os de uma forma bem simples — o que incluirá as suas conversas e os detalhes da sua conta.

Esses dados, segundo o serviço, serão enviados por email (cadastrado anteriormente) contendo um arquivo para o download. Uma notificação será enviada quando o processo for concluído e o arquivo estiver pronto.

Veja como fazer isso! 💬

Como exportar os dados do ChatGPT no iPhone/iPad

Com o app aberto, abra as configurações selecionando os dois risquinhos (no canto superior esquerdo) e no seu nome, na parte inferior.

Toque em “Controlar dados” e em “Exportar dados”. Confirme o processo indo até “Confirmar exportação”.

Como exportar os dados do ChatGPT no Mac

Com o app aberto, clique no botão do canto superior esquerdo, para abrir a barra lateral, no seu nome e em “Configurações”. Se preferir, vá até ChatGPT » Configurações…, na barra de menus, ou use o atalho ⌘ command ,.

Acesse “Controlar dados” e em “Exportar dados” para selecionar “Confirmar exportação”.

Como exportar os dados do ChatGPT no web

Com a página de configurações do ChatGPT aberta, clique na aba “Controlar dados” e em “Exportar”, ao lado de “Exportar dados”.

Confirme a ação selecionando “Confirmar exportação”.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
