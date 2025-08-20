Navegue

PeachY Photograph / Shutterstock.com
Dedo tocando no logo do ChatGPT

Como alterar a cor das conversas no ChatGPT [iPhone, iPad, Mac e web]

Pedro Henrique Nunes
20/08/2025 • 07:30
Leitura de 2 minuto

A OpenAI segue aprimorando o ChatGPT — que virou quase um sinônimo de ferramentas de inteligência artificial, como é o caso do GPT5, mais recente lançamento da empresa.

Caso você queira deixar a sua experiência com ele mais personalizada, a empresa agora permite alterar a cor de ênfase a ser utilizada nos chats, além da tradicional padrão (cinza).

Veja como fazer isso no iPhone, iPad, Mac e também na web! 💬

Como alterar a cor de ênfase no ChatGPT do iPhone/iPad

Com o app do ChatGPT aberto, toque nos dois risquinhos (no canto superior esquerdo) e no seu nome, na parte inferior.

Na seção “Aplicativo”, escolha “Cor de ênfase” e selecione a cor desejada: padrão, laranja, amarelo, verde, azul, rosa, roxo ou preto — sendo que estas duas últimas são exclusivas para planos Pro.

Como alterar a cor de ênfase no ChatGPT do Mac

Com o app aberto, clique no ícone de exibir a barra lateral (na parte superior esquerda) e vá até o seu nome, na parte inferior. Se preferir, vá até ChatGPT » Configurações…, na barra de menus, ou use o atalho ⌘ command ,.

Use o menu suspenso ao lado de “Cor de ênfase” para escolhê-la.

Como alterar a cor de ênfase no ChatGPT da web

Acesse esse endereço no seu navegador de preferência (e com a sua conta logada). Com a aba “Geral” selecionada, use o menu suspenso ao lado de “Cor de ênfase” para escolher a sua preferida.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
