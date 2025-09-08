Finalmente! WhatsApp testa o compartilhamento de Live Photos no iOS

O WhatsApp começou a liberar na sua versão 25.24.10.72 beta para iOS, disponível no TestFlight, suporte às Live Photos, formato de imagem introduzido pela Apple há dez anos e que captura um pequeno vídeo com som no momento em que a foto é feita.

Até então, caso o usuário enviasse uma Live Photo para alguém, a imagem era convertida pelo mensageiro em uma foto estática, removendo todo o apelo desse formato. Também era possível enviar uma Live Photo como um GIF, mas isso vem ao custo de uma menor qualidade e da ausência de som.

Agora, quando uma imagem nesse formato é enviada, um ícone que representa as Live Photos é exibido na miniatura, tornando mais fácil distinguir entre uma foto normal e uma foto com movimento e áudio. Ao tocar na imagem, é possível um notar um botão que, quando tocado, reproduz o vídeo contido no arquivo.

Esse suporte, inclusive, não se limita ao app do WhatsApp, já que, caso o destinatário decida salvar a imagem na sua fototeca, ela continuará sendo exibida como uma Live Photo, tornando o mensageiro uma maneira bem prática de compartilhar esse tipo de imagem.

A novidade também se estende para usuários Android, que recebem Live Photos como Motion Photos (e vice-versa). Apesar do nome diferente, o funcionamento desses recursos é o mesmo, garantindo uma experiência uniforme para as duas plataformas.

Continuará sendo possível, no entanto, desativar o recurso de Live Photos ao enviar uma imagem no WhatsApp. Para isso, basta tocar em um botão que fica posicionado logo ao lado do toggle que permite enviar uma imagem em alta resolução.

A expectativa é que o suporte às Live Photos chegue para mais testadores do WhatsApp em breve.

