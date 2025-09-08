Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Finalmente! WhatsApp testa o compartilhamento de Live Photos no iOS

Bruno Cardoso
08/09/2025 • 09:06

O WhatsApp começou a liberar na sua versão 25.24.10.72 beta para iOS, disponível no TestFlight, suporte às Live Photos, formato de imagem introduzido pela Apple há dez anos e que captura um pequeno vídeo com som no momento em que a foto é feita.

Publicidade

Até então, caso o usuário enviasse uma Live Photo para alguém, a imagem era convertida pelo mensageiro em uma foto estática, removendo todo o apelo desse formato. Também era possível enviar uma Live Photo como um GIF, mas isso vem ao custo de uma menor qualidade e da ausência de som.

Agora, quando uma imagem nesse formato é enviada, um ícone que representa as Live Photos é exibido na miniatura, tornando mais fácil distinguir entre uma foto normal e uma foto com movimento e áudio. Ao tocar na imagem, é possível um notar um botão que, quando tocado, reproduz o vídeo contido no arquivo.

Esse suporte, inclusive, não se limita ao app do WhatsApp, já que, caso o destinatário decida salvar a imagem na sua fototeca, ela continuará sendo exibida como uma Live Photo, tornando o mensageiro uma maneira bem prática de compartilhar esse tipo de imagem.

A novidade também se estende para usuários Android, que recebem Live Photos como Motion Photos (e vice-versa). Apesar do nome diferente, o funcionamento desses recursos é o mesmo, garantindo uma experiência uniforme para as duas plataformas.

Continuará sendo possível, no entanto, desativar o recurso de Live Photos ao enviar uma imagem no WhatsApp. Para isso, basta tocar em um botão que fica posicionado logo ao lado do toggle que permite enviar uma imagem em alta resolução.

A expectativa é que o suporte às Live Photos chegue para mais testadores do WhatsApp em breve.

via WABetaInfo

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
Post Ant.

Vazaram as possíveis capacidades das baterias de toda a linha “iPhone 17”
Posts relacionados