O que é e como ativar a Assistência de Espera no app Telefone do iPhone

No iOS 26, o aplicativo Telefone (Phone) recebeu algumas novidades muito bem-vindas para quem costuma realizar e receber chamadas com o iPhone.

Uma delas, por exemplo, é a Assistência de Espera (Hold Assist). Na prática, quando uma ligação é colocada em espera, é possível receber uma notificação quando o agente que você está esperando ficar disponível para atendê-lo — assim, você não precisa ficar esperando na linha para ser atendido.

Veja como utilizá-la na prática! 📞

Compatibilidade

Segundo a Apple, a função está disponível em iPhones 12 e posteriores — incluindo o iPhone SE (3ª geração). Além disso, ela por ora só funciona nos seguintes idiomas:

Alemão (Alemanha)

Espanhol (Espanha, Estados Unidos e México)

Francês (França)

Inglês (Austrália, Canadá, Estados Unidos, Índia, Reino Unido e Singapura)

Japonês (Japão)

Mandarim (China continental)

Português (Brasil)

Como usar a Assistência de Espera

Com o app Telefone aberto, faça uma ligação normalmente. Quando a chamada for colocada em espera, toque nos três pontinhos e selecione “Assistência de Espera”.

Com isso, você poderá tirar o seu iPhone do ouvido e aguardar até que uma notificação chegue, lhe informando que um agente está disponível no momento.

Como ativar a Detecção de Assistência de Espera

Caso queira, você também pode habilitar a Detecção de Assistência de Espera, que detecta automaticamente uma música de espera e solicita que você inicie a Assistência de Espera.

Para isso, abra os Ajustes (Settings), vá até “Apps” e “Telefone”. Depois, habilite a opção “Detecção de Assistência de Espera”.