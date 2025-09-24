Navegue

Leitura de 1 minuto

O que é e como ativar a Assistência de Espera no app Telefone do iPhone

Pedro Henrique Nunes
24/09/2025 • 08:00
Foto de PheelingsMedia / Depositphotos
Mulher em uma ligação

No iOS 26, o aplicativo Telefone (Phone) recebeu algumas novidades muito bem-vindas para quem costuma realizar e receber chamadas com o iPhone.

Uma delas, por exemplo, é a Assistência de Espera (Hold Assist). Na prática, quando uma ligação é colocada em espera, é possível receber uma notificação quando o agente que você está esperando ficar disponível para atendê-lo — assim, você não precisa ficar esperando na linha para ser atendido.

YouTube video

Veja como utilizá-la na prática! 📞

Compatibilidade

Segundo a Apple, a função está disponível em iPhones 12 e posteriores — incluindo o iPhone SE (3ª geração). Além disso, ela por ora só funciona nos seguintes idiomas:

  • Alemão (Alemanha)
  • Espanhol (Espanha, Estados Unidos e México)
  • Francês (França)
  • Inglês (Austrália, Canadá, Estados Unidos, Índia, Reino Unido e Singapura)
  • Japonês (Japão)
  • Mandarim (China continental)
  • Português (Brasil)

Como usar a Assistência de Espera

Com o app Telefone aberto, faça uma ligação normalmente. Quando a chamada for colocada em espera, toque nos três pontinhos e selecione “Assistência de Espera”.

Com isso, você poderá tirar o seu iPhone do ouvido e aguardar até que uma notificação chegue, lhe informando que um agente está disponível no momento.

Como ativar a Detecção de Assistência de Espera

Caso queira, você também pode habilitar a Detecção de Assistência de Espera, que detecta automaticamente uma música de espera e solicita que você inicie a Assistência de Espera.

Para isso, abra os Ajustes (Settings), vá até “Apps” e “Telefone”. Depois, habilite a opção “Detecção de Assistência de Espera”.

Ver comentários do post

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
