Britânica compra iPhone 16 Pro na Amazon e recebe… “cocô”!

Bruno S. Gentile
25/09/2025 • 20:20

A britânica Rebecca Oman, moradora da Escócia de 30 anos, recebeu uma espécie de massa dentro da caixa do iPhone 16 Pro de 1TB que comprou pela Amazon — pelo qual ela havia pagado £1.399 (cerca de R$10.000). Ela e outras pessoas descreveram a massa como algo que “lembrava cocô”.

“Fiquei chocada e chorei de verdade. Não sei o que recebi na caixa. É algo como lama, areia ou cascalho”, relatou a britânica ao Daily Star. Ela afirma ter feito a compra diretamente na loja da Apple na Amazon e entrou em contato com a varejista logo após a descoberta.

@beckysuthx

Amazon scam!!! Do not order an iPhone from @Amazon #amazonscam #scam #iphonescam

♬ original sound – Becky – The Highland Mummy

Segundo aponta, a empresa inicialmente solicitou o registro de um boletim de ocorrência antes de qualquer intervenção. A polícia teria ligado duas vezes para Rebecca, mas orientou que o caso deveria ser pela própria companhia de Jeff Bezos

Após o imbróglio, a companhia informou que reembolsaria a compra e ofereceu “outros gestos de boa vontade”.

Virou febre, hein?

via Extra

Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
