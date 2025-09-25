Britânica compra iPhone 16 Pro na Amazon e recebe… “cocô”!

A britânica Rebecca Oman, moradora da Escócia de 30 anos, recebeu uma espécie de massa dentro da caixa do iPhone 16 Pro de 1TB que comprou pela Amazon — pelo qual ela havia pagado £1.399 (cerca de R$10.000). Ela e outras pessoas descreveram a massa como algo que “lembrava cocô”.

“Fiquei chocada e chorei de verdade. Não sei o que recebi na caixa. É algo como lama, areia ou cascalho”, relatou a britânica ao Daily Star. Ela afirma ter feito a compra diretamente na loja da Apple na Amazon e entrou em contato com a varejista logo após a descoberta.

Segundo aponta, a empresa inicialmente solicitou o registro de um boletim de ocorrência antes de qualquer intervenção. A polícia teria ligado duas vezes para Rebecca, mas orientou que o caso deveria ser pela própria companhia de Jeff Bezos

Após o imbróglio, a companhia informou que reembolsaria a compra e ofereceu “outros gestos de boa vontade”.

via Extra