Apple Music Super Bowl LX Halftime Show

Bad Bunny será a estrela do Apple Music Super Bowl LX Halftime Show

Bruno Cardoso
29/09/2025 • 09:59
Patrocinador oficial do Halftime Show do Super Bowl há alguns anos, o Apple Music anunciou hoje que o porto-riquenho Bad Bunny será a grande estrela da próxima apresentação, marcada para 8 de fevereiro de 2026 (um domingo).

Três vezes vencedor do Grammy e 12 vezes vencedor do Grammy Latino, o astro do reggaeton se tornou um dos artistas mais ouvidos de o todo mundo, tendo feito muito sucesso com álbuns como os elogiadíssimos “Un Verano Sin Ti” e, mais recentemente, “DeBÍ TiRAR MáS FOTOS”.

Super Bowl LX.
Área da Baía.
Fevereiro de 2026.

#AppleMusicHalftime

@NFL @AppleMusic @RocNation @SNFonNBC @nbc @peacock

O que estou sentindo vai além de mim, É por aqueles que vieram antes de mim e correram incontáveis ​​jardas para que eu pudesse entrar e marcar um touchdown… isto é pelo meu povo, pela minha cultura e pela nossa história. Ve y dile a tu abuela, que seremos el HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL.

Benito Antonio (o nome de batismo do artista) terá um desafio e tanto em suas mãos, já que se apresentará apenas um ano após Kendrick Lamar — a grande estrela do Halftime Show de 2025. Segundo a própria National Football League (NFL), o show do rapper estadunidense foi o mais assistido da história do evento, ultrapassando até mesmo a performance de Michael Jackson em 1993.

Como de costume, o serviço de streaming da gigante Cupertino liberou uma página na sua plataforma intitulada “Bad Bunny: a trajetória até o Halftime Show” que, como seu nome indica, traz uma série de playlists e outros conteúdos para que seus assinantes possam desde já entrar no clima do Apple Music Super Bowl LX Halftime Show.

O Halftime Show é a celebração máxima da música e da cultura, e poucos artistas personificam essa intersecção de forma mais perfeita e autêntica do que Bad Bunny. No Apple Music, tivemos o privilégio de trabalhar em estreita colaboração com Bad Bunny ao longo dos anos, e assistir à sua ascensão meteórica a um dos artistas mais influentes do nosso tempo tem sido realmente incrível. Sua música não só quebrou recordes, como também elevou a música latina ao centro da cultura pop, e estamos entusiasmados em mais uma parceria com a NFL e a Roc Nation para oferecer esta apresentação histórica a milhões de fãs em todo o mundo. Sabemos que esse show será inesquecível.

Oliver Schusser, vice-presidente de Música, Esportes e Beats da Apple.
.@sanbenito está levando Porto Rico ao maior palco do mundo.
#AppleMusicHalftime #SBLX @NFL @SNFonNBC @RocNation

A final da NFL e o Halftime Show acontecerá no Levi’s Stadium, localizado na cidade da Santa Clara, no estado da Califórnia (Estados Unidos).

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
