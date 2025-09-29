Bad Bunny será a estrela do Apple Music Super Bowl LX Halftime Show

Patrocinador oficial do Halftime Show do Super Bowl há alguns anos, o Apple Music anunciou hoje que o porto-riquenho Bad Bunny será a grande estrela da próxima apresentação, marcada para 8 de fevereiro de 2026 (um domingo).

Publicidade

Três vezes vencedor do Grammy e 12 vezes vencedor do Grammy Latino, o astro do reggaeton se tornou um dos artistas mais ouvidos de o todo mundo, tendo feito muito sucesso com álbuns como os elogiadíssimos “Un Verano Sin Ti” e, mais recentemente, “DeBÍ TiRAR MáS FOTOS”.

O que estou sentindo vai além de mim, É por aqueles que vieram antes de mim e correram incontáveis ​​jardas para que eu pudesse entrar e marcar um touchdown… isto é pelo meu povo, pela minha cultura e pela nossa história. Ve y dile a tu abuela, que seremos el HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL.

Benito Antonio (o nome de batismo do artista) terá um desafio e tanto em suas mãos, já que se apresentará apenas um ano após Kendrick Lamar — a grande estrela do Halftime Show de 2025. Segundo a própria National Football League (NFL), o show do rapper estadunidense foi o mais assistido da história do evento, ultrapassando até mesmo a performance de Michael Jackson em 1993.

Como de costume, o serviço de streaming da gigante Cupertino liberou uma página na sua plataforma intitulada “Bad Bunny: a trajetória até o Halftime Show” que, como seu nome indica, traz uma série de playlists e outros conteúdos para que seus assinantes possam desde já entrar no clima do Apple Music Super Bowl LX Halftime Show.

O Halftime Show é a celebração máxima da música e da cultura, e poucos artistas personificam essa intersecção de forma mais perfeita e autêntica do que Bad Bunny. No Apple Music, tivemos o privilégio de trabalhar em estreita colaboração com Bad Bunny ao longo dos anos, e assistir à sua ascensão meteórica a um dos artistas mais influentes do nosso tempo tem sido realmente incrível. Sua música não só quebrou recordes, como também elevou a música latina ao centro da cultura pop, e estamos entusiasmados em mais uma parceria com a NFL e a Roc Nation para oferecer esta apresentação histórica a milhões de fãs em todo o mundo. Sabemos que esse show será inesquecível. —Oliver Schusser, vice-presidente de Música, Esportes e Beats da Apple.

A final da NFL e o Halftime Show acontecerá no Levi’s Stadium, localizado na cidade da Santa Clara, no estado da Califórnia (Estados Unidos).

Publicidade

O Apple Music conta com um catálogo de mais de 100 milhões de músicas e 30 mil playlists — muitas delas com suporte a Áudio Espacial (Dolby Atmos) e em altíssima definição, com áudio Lossless. Para quem ama música clássica, há um app dedicado com mais de 5 milhões de faixas, tudo em uma interface simplificada! No Brasil, são três tipos de assinatura: Universitária (R$11,90/mês), Individual (R$21,90/mês) e Familiar (R$34,90/mês). Caso você não seja um assinante, pode testar o serviço de forma gratuita por um mês. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.