Apple estaria prestes a iniciar produção dos MacBooks Air e Pro com “M5”

O lançamento dos novos modelos, que poderá ser acompanhado de dois novos monitores, no entanto, poderá ficar apenas para 2026
Douglas Nascimento
29/09/2025 • 09:22
Hadrian / Shutterstock.com
MacBooks Pro expostos em Apple Store

De acordo com informações da newsletter “Power On” (da Bloomberg), assinada pelo jornalista Mark Gurman, a Apple se prepara para iniciar a produção em massa da sua linha atualizada de MacBooks com os chips “M5”, bem como de novos monitores.

Segundo a publicação, esse início de produção iminente inclui tanto os novos MacBooks Pro (codinomes J714 e J716) quanto os MacBooks Air (J813 e J815), bem como dois novos monitores para seus computadores (J427 e J527).

A incerteza que se tem até agora é quanto à data de lançamento dessas máquinas, uma vez que elas poderão chegar tanto no final deste ano (que é o período mais tradicional) quanto no início do ano que vem (como também já ocorreu).

Caso sejam lançados ainda neste ano, eles poderão chegar ao lado de outros produtos iminentes, como o Vision Pro e o iPad Pro atualizados (ambos com o chip “M5”), bem como de novas gerações da Apple TV, do HomePod mini e do AirTag.

Já para o ano que vem, os lançamentos mais próximos seriam o do “iPhone 17e” e das novas gerações do iPad base e do iPad Air. Também é possível que a Apple lance seu aguardado novo hub de casa inteligente ainda no primeiro semestre de 2026.

MacBooks Pro de 14
Comprar MacBooks Pro de 14″ e 16″ de Apple Preço à vista: a partir de R$17.999,10
Preço parcelado: a partir de R$19.999,00 em até 12x
Cor: preto-espacial ou prateado
Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 10 núcleos), M4 Pro (CPU de 12 ou 14 núcleos; GPU de 16 ou 20 núcleos) ou M4 Max (CPU de 14 ou 16 núcleos; GPU de 32 ou 40 núcleos)
Memória: 16GB, 24GB, 36GB, 48GB, 64GB ou 128GB
Armazenamento: 512GB, 1TB, 2TB, 4TB ou 8TB
Adaptador de energia: 70W, 96W ou 140W
MacBooks Air de 13
Comprar MacBooks Air de 13″ e 15″ de Apple Preço à vista: a partir de R$11.699,10
Preço parcelado: a partir de R$12.999,00 em até 12x
Cor: azul-céu, prateado, meia-noite ou estelar
Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 8 ou 10 núcleos)
Memória: 16GB, 24GB ou 32GB
Armazenamento: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB
Adaptador de energia: 30W, 35W (duas portas) ou 70W
Pro Display XDR (miniatura)
Comprar Pro Display XDR de Apple Preço à vista: a partir de R$44.999,10
Preço parcelado: a partir de R$49.999,00 em até 12x
Vidro: convencional ou nano-texture
Base: nenhuma ou Pro Stand
Adaptador: nenhum ou VESA
Studio Display (miniatura)
Comprar Studio Display de Apple Preço à vista: a partir de R$17.099,10
Preço parcelado: a partir de R$18.999,00 em até 12x
Vidro: convencional ou nano-texture
Base: ajuste de inclinação, ajuste de inclinação e altura ou VESA

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
