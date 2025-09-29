Apple estaria prestes a iniciar produção dos MacBooks Air e Pro com “M5”

De acordo com informações da newsletter “Power On” (da Bloomberg), assinada pelo jornalista Mark Gurman, a Apple se prepara para iniciar a produção em massa da sua linha atualizada de MacBooks com os chips “M5”, bem como de novos monitores.
Segundo a publicação, esse início de produção iminente inclui tanto os novos MacBooks Pro (codinomes
J714 e
J716) quanto os MacBooks Air (
J813 e
J815), bem como dois novos monitores para seus computadores (
J427 e
J527).
A incerteza que se tem até agora é quanto à data de lançamento dessas máquinas, uma vez que elas poderão chegar tanto no final deste ano (que é o período mais tradicional) quanto no início do ano que vem (como também já ocorreu).
Caso sejam lançados ainda neste ano, eles poderão chegar ao lado de outros produtos iminentes, como o Vision Pro e o iPad Pro atualizados (ambos com o chip “M5”), bem como de novas gerações da Apple TV, do HomePod mini e do AirTag.
Já para o ano que vem, os lançamentos mais próximos seriam o do “iPhone 17e” e das novas gerações do iPad base e do iPad Air. Também é possível que a Apple lance seu aguardado novo hub de casa inteligente ainda no primeiro semestre de 2026.
