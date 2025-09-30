Apple compra IC Mask Design, empresa especializada em design de chips

De acordo com uma lista da União Europeia a qual detalha companhias adquiridas por empresas que são consideradas gatekeepers pelo bloco, vista pelo site AppleInsider, a Apple comprou a IC Mask Design, uma firma irlandesa especializada em design de layouts de chips.

Obrigada pela Lei dos Mercados Digitais (Digital Markets Act, ou DMA) a notificar a Comissão Europeia sobre aquisições significativas, a Maçã informou ao bloco que “adquirirá todo o capital social emitido” da firma, bem como que contratará alguns dos seus funcionários.

Fornecendo “serviços de design de layout físico para circuitos integrados analógicos e cursos de treinamento relacionados”, a IC Mask Design afirma já ter trabalhado para mais de 250 empresas de tecnologia de ponta em 35 países, as ajudando a concluir projetos de alto padrão.

O preço e a data da aquisição também não foram revelados, mas, segundo o site, é provável que ela tenha ocorrido por volta de junho, quando o site da IC Mask Design e sua conta do X (antigo Twitter) foram excluídos e também quando vários funcionários removeram seus cargos no LinkedIn.

Ontem, o cofundador da empresa compartilhou na rede social que está iniciando um cargo como membro da equipe técnica da Apple — de certa forma confirmando publicamente essa aquisição, mesmo sem nenhum anúncio oficial da Maçã até aqui.