Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Apple compra IC Mask Design, empresa especializada em design de chips

Douglas Nascimento
30/09/2025 • 10:49
IC Mask Design

De acordo com uma lista da União Europeia a qual detalha companhias adquiridas por empresas que são consideradas gatekeepers pelo bloco, vista pelo site AppleInsider, a Apple comprou a IC Mask Design, uma firma irlandesa especializada em design de layouts de chips.

Publicidade

Obrigada pela Lei dos Mercados Digitais (Digital Markets Act, ou DMA) a notificar a Comissão Europeia sobre aquisições significativas, a Maçã informou ao bloco que “adquirirá todo o capital social emitido” da firma, bem como que contratará alguns dos seus funcionários.

Posts relacionados

Fornecendo “serviços de design de layout físico para circuitos integrados analógicos e cursos de treinamento relacionados”, a IC Mask Design afirma já ter trabalhado para mais de 250 empresas de tecnologia de ponta em 35 países, as ajudando a concluir projetos de alto padrão.

O preço e a data da aquisição também não foram revelados, mas, segundo o site, é provável que ela tenha ocorrido por volta de junho, quando o site da IC Mask Design e sua conta do X (antigo Twitter) foram excluídos e também quando vários funcionários removeram seus cargos no LinkedIn.

Ontem, o cofundador da empresa compartilhou na rede social que está iniciando um cargo como membro da equipe técnica da Apple — de certa forma confirmando publicamente essa aquisição, mesmo sem nenhum anúncio oficial da Maçã até aqui.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Apple escapa de ação coletiva que mirava parceria com a Amazon firmada em 2018
Posts relacionados