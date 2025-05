Apple adquire RAC7, estúdio que criou o jogo Sneaky Sasquatch

De acordo com uma nova reportagem do Digital Trends, a Apple adquiriu o estúdio RAC7, por trás de jogos como Sneaky Sasquatch, disponível no Apple Arcade.

Sediado em Vancouver (no Canadá), o RAC7 foi fundado em 2014 por Jason Ennis e Jesse Ringrose — os únicos funcionários da companhia até então —, os quais também desenvolveram jogos como Dark Echo (de 2015) e Splitter Critters (de 2018), que curiosamente não estão mais disponíveis da App Store.

Um porta-voz da Apple confirmou a aquisição em um comunicado oficial.

Adoramos Sneaky Sasquatch e estamos animados que a equipe de duas pessoas da RAC7 se juntou à Apple para continuar seu trabalho conosco. Continuaremos a oferecer uma ótima experiência para os jogadores do Apple Arcade com centenas de jogos de muitos dos melhores desenvolvedores de jogos do mundo.

De acordo com a reportagem, a aquisição foi feita para “ajudar a equipe a desenvolver ainda mais seu jogo no Apple Arcade”. A Apple disse ainda que continuará trabalhando com estúdios terceirizados para desenvolver mais jogos para o seu serviço.

Cabe lembrar que a Apple segue ampliando o catálogo do Arcade mensalmente — e não mais semanalmente como costumava fazer há algum tempo. As adições mais recentes aconteceram no dia 1º de maio.

O Apple Arcade conta com mais de 200 títulos no acervo (livres de propagandas ou compras internas), os quais podem ser acessados por até cinco membros de um Compartilhamento Familiar por iPhones, iPads, Macs, Apple TVs e/ou Apple Vision Pros. O serviço de jogos custa R$14,90 por mês e também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

