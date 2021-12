Apple fecha mais 3 lojas por nova onda de COVID-19

A Apple voltou a fechar temporariamente mais algumas de suas lojas nos Estados Unidos em decorrência do recente aumento no número de casos de COVID-19 no país. Agora, a lista de Apple Stores interditadas já passa de 20.

Entre as adições mais recentes estão a Apple Carnegie Library, localizada na capital americana Washington D.C., a Apple Century City (em Los Angeles) e a Apple Walnut Street (na Filadélfia).

Além disso, outras cinco lojas no estado de Washington também foram interditadas devido ao mau tempo: Apple Alderwood (Lynnwood), Apple Bellevue Square (Bellevue), Apple Southcenter (Tukwila), Apple Tacoma Mall (Tacoma) e Apple University Village (Seattle).

Vale notar que, embora as lojas estejam completamente fechadas para visitação, a Maçã afirma que ainda é possível realizar a coleta de produtos comprados pela Apple Store Online, assim como pedidos com entregas para o mesmo dia. A companhia, no entanto, ainda não comentou os novos fechamentos.

Essa notícia chega apenas menos de uma semana após a empresa anunciar a interdição de outras oito lojas em solo norte-americano num período de apenas dois dias. Essa postura foi adotada pela Apple, entre outros motivos, após a companhia registrar casos recorrentes de surtos de COVID-19 entre funcionários de suas lojas.

via MacRumors